Вночі проти 2 вересня 2024 року у Полтаві прогриміли вибухи. Раніше стало відомо, що Росія запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед".

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У Полтаві було гучно

Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного. Наразі невідомо жодних деталей щодо вибухів. Місцева влада не давала жодних коментарів.

Раніше Повітряні сили повідомляли про рух безпілотних ударних апаратів у напрямку регіону, однак офіційної інформації немає. Невідомо також, чи було влучання.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.