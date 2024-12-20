У Полтаві чутно вибухи на тлі вечірньої атаки дронів-камікадзе на Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Яка ситуація у Полтаві

Повідомлення про вибухи у місті надійшло о 22:58 20 грудня.

О 23:04 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про проліт нових БпЛА над містом та закликали громадян пройти в укриття.

Зверніть увагу! 24 Канал закликає дотримувати правих безпеки та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, не фільмувати роботу українських систем ППО та не поширювати жодної інформації з цього приводу. Оперативно про повітряні тривоги, небезпеку та вибухи дізнавайтеся у нашому телеграмі.

Нагадаємо, 24 Канал оперативно повідомляє про повітряну тривогу, курс ворожих ракет та дронів, небезпеки для окремих регіонів 20 грудня у спеціальному матеріалі.