У Полтаві попрощалися із загиблими внаслідок удару Росії рятувальниками
- У Полтаві попрощалися із загиблими рятувальниками Віктором Кузьменком та Дмитром Скрилем, які загинули внаслідок ракетної атаки Росії.
- Жителі міста утворили живий коридор, щоб віддати шану загиблим, на церемонії були присутні рідні, колеги, представники ДСНС та місцева влада.
Про це повідомили у ДСНС.
Як у Полтаві прощалися із загиблими рятувальниками?
У Полтаві попрощалися з Героєм України, заступником начальника оперативно-координаційного центру ДСНС у Полтавській області Віктором Кузьменком та пожежним-рятувальником Дмитром Скрилем.
Містяни вийшли на вулиці, утворивши живий коридор, щоб віддати шану тим, хто щодня рятував інших і загинув під час виконання службового обов’язку.
На церемонії прощання були присутні рідні та близькі загиблих, їхні колеги, представники ДСНС, місцева влада та жителі міста.
У Полтаві попрощалися з рятувальниками / Фото ДСНС
У Полтаві провели в останній путь рятувальників: дивіться відео
На війні загинув Василь Жук
На війні загинув Василь Жук. Він раніше вважався зниклим безвісти.
Він загинув в районі населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області Росії.