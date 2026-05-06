У Полтаві попрощалися із загиблими внаслідок удару Росії рятувальниками
6 травня, 19:58
У Полтаві попрощалися із загиблими внаслідок удару Росії рятувальниками

Сергій Попович
Основні тези
  • У Полтаві попрощалися із загиблими рятувальниками Віктором Кузьменком та Дмитром Скрилем, які загинули внаслідок ракетної атаки Росії.
  • Жителі міста утворили живий коридор, щоб віддати шану загиблим, на церемонії були присутні рідні, колеги, представники ДСНС та місцева влада.
У Полтаві провели в останню путь двох рятувальників. Вони загинули внаслідок ракетної атаки Росії.

Про це повідомили у ДСНС.

Як у Полтаві прощалися із загиблими рятувальниками?

У Полтаві попрощалися з Героєм України, заступником начальника оперативно-координаційного центру ДСНС у Полтавській області Віктором Кузьменком та пожежним-рятувальником Дмитром Скрилем.

Містяни вийшли на вулиці, утворивши живий коридор, щоб віддати шану тим, хто щодня рятував інших і загинув під час виконання службового обов’язку.

На церемонії прощання були присутні рідні та близькі загиблих, їхні колеги, представники ДСНС, місцева влада та жителі міста.

У Полтаві попрощалися з рятувальниками / Фото ДСНС

У Полтаві провели в останній путь рятувальників: дивіться відео

На війні загинув Василь Жук

  • На війні загинув Василь Жук. Він раніше вважався зниклим безвісти.

  • Він загинув в районі населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області Росії.

