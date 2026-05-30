24 Канал Новини України
30 травня, 15:32
На Полтавщині пролунав вибух: у регіоні загроза БпЛА

Дарія Черниш

Вдень 30 травня Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. Один з ворожих БпЛА летів на Полтавщину.

Про це повідомили у Полтавській ОВА.

Що відомо про вибух?

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили близько 14:30. Спочатку Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи ворожих безпілотників із Сумщини у напрямку Полтавщини. Згодом загроза дісталась обласного центру.

БпЛА повз Диканьку курсом на Полтаву,
– написали військові.

 