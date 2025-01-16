Відомо, що уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

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Ворог атакував Полтавщину

Російські війська вночі 16 січня вкотре запускали ударні БпЛА по Україні. Під приціл ворога потрапила Полтавщина.

Так, відомо, що по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Відомо, що постраждалих немає.

Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області,

– ідеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, що без електроенергії наразі "301 побутовий та 22 юридичних споживачі". Вказується, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.