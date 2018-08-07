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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Полторак пояснив, у чому необхідність параду до Дня незалежності

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Міністр оборони України Степан Полторак
Міністр оборони України Степан Полторак / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що парад до Дня незалежності – це свого роду звіт військових перед суспільством про стан в якому вони перебувають.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Полторак зазначив, відповідаючи на питання журналіста про доцільність військового параду, що урочиста хода необхідна і для самих військових, і для суспільства.

На фронті більшість людей не бачить, що відбувається. Ми знаємо, що наші військові захищають нашу країну. Але те, в якому стані він знаходиться, народ України може побачити в тому числі і на військовому параді. Це дуже важливо для кожного військового, тому що це свого роду звіт перед суспільством, в якому стані ми знаходимось,
– запевнив міністр.

Окрім того він наголосив, що важка техніка, яка буде їхати центром міста, буде пересуватися або на тралах, або в гумових накладках, аби не пошкодити асфальтове покриття.

"Цьогоріч у військовому параді прийме участь 4500 військовослужбовців, 250 одиниць військової техніки", – зазначив Полторак у себе на сторінці у Facebook. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України має намір розмістити батальйон гірсько-штурмової бригади у місті Берегове Закарпатської області біля кордону з Угорщиною.

Теги: Новини України Новини Києва Степан Полторак Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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