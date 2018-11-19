Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй

Сразу две очень неплохие страны на минувшей недели оказались в странной ситуации. В Великобритании и Израиле правительство официально есть, но фактически его нет. Мятежники уже добились скорого голосования по вопросу об увольнении Терезы Мэй с поста руководителя. Основных кандидатов на ее место уже шестеро.

Начнем с британцев. Как известно, у них там очень тяжело идет бесконечный Brexit. По этому вопросу страна разделена на две части по всем возможным критериям.

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Англия и Уэльс – за Брексит, Шотландия и Северная Ирландия – против. Сельские жители – за, горожане – против. Старшее поколение – за, молодое – против. И так далее. Самое, конечно, неприятное – это отсутствие консенсуса внутри политической элиты. Причем там линия раскола идет не между правыми и левыми, а через тех и других – по живому резать надо.

Кроме того, Европейский Союз, от которого отделяется Великобритания, ведет себя хуже Союза Советского. Он намерен не сделать Brexit максимально болезненным и убыточным для Лондона. Цель проста – нужно до смерти напугать всех тех, кто задумается уйти из ЕС в будущем.

В результате всего этого, абсолютно любая программа выхода Соединенного Королевства из ЕС будет критически воспринята как минимум половиной британского общества. Собственно, именно это сейчас и получилось.

Премьер-министр Тереза Мэй представила соглашение с ЕС почти на 600 страниц. Вроде бы, там прописаны все нюансы Brexit. Но нет, документ тут же подвегся уничтожительной критике со стороны министров ее же собственного правительства. Два человека даже ушли из правительства.



Тереза Мэй

Внутри Консервативной партии вспыхнул бунт. Мятежники уже добились скорого голосования по вопросу об увольнении Терезы Мэй с поста руководителя Тори. В британской прессе уже появились обзоры на тему "Кто придет на Даунинг-стрит 10 после Мэй".

Основных кандидатов шесть. Имена пятерых вам едва ли что-то скажут, это чисто британские персонажи, а вот шестой – это мой любимец Борис Джонсон. Это очень умный и в то же время – абсолютно безумный тип, который не даст нам с вами заскучать.

Джонсон постоянно оскорбляет всех на свете, причем делает это в абсолютно издевательской манере. Он сочинил стихи о том, как президент Турции Эрдоган занимается онанизмом, он заподозрил королеву Елизавету II в любви к маленьким негритятам, он обозвал Шварценеггера односложным австрийским роботом и говорил, что неплохой город Нью-Йорк его пугает лишь одним – наличием там Дональда Трампа.

В общем, мы тут, в "Безумном мире" болеем за Бориса Джонсона, поскольку с его приходом во власть Великобритания станет намного более решительной, жесткой и насмешливой страной, чем сейчас.



Борис Джонсон

Ну а вопрос с отставкой Терезы Мэй и назначением ее преемника должен решиться уже на этой неделе. Впрочем, тут надо отметить, что Мэй не раз демонстрировала феноменальную изворотливость. Она очень плохой поемьер-министр, но очень ловкий и хитрый политик. Поэтому есть риск, что она никуда не уйдет. Надо немного подождать.

Израиль тем временем оказался в чем-то схожей ситуации. Там поводом к правительственному кризису стало противостояние с палестинцами.

Несколько дней на израильские города гразом сыпались ракеты, запущенные из Сектора Газа. В ответ на это авиация бомбила объекты движения ХАМАС. Однако закончилось все это так же неожиданно, как и началось: при египетском посредничестве стороны заключили очередное перемирие.

Такой поворот категорически не устроил министра обороны Авигдора Либермана. Этот уроженец дружественной Молдовы объявил, что перемирие - это "капитуляция" перед террористами, а потому он уходит в отставку.

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Тут важно вот что: Либерман хотел бомбить Газу хотя бы пару недель, чтобы на следующих выборах показать, какой он смелый и решительный полководец. Он вообще очень любит бомбить – как-то раз говорил даже, что надо бы в Египте разбомбить Асуанскую плотину.

В этот раз ему не дали развернуться на всю катушку, что министра очень обидело и он ушел из правящей коалиции. Причем не один, а вместе со своей партией, которая называется "Наш дом – Израиль".

Теперь у правительства Биньямина Нетанияху (его еще называют Биби) осталось в Кнессете большинство лишь в один голос. Для израильской политики, где все одновременно хотят всего, это даже сложно назвать большинством.



Биньямина Нетанияху

Трудно работать, когда один-единственный депутат может выкручивать руки всей коалиции и всему правительству. Тем более, что это уже началось! Не успел Либерман заявить о своем уходе, как министр образования Нафтали Беннетт потребовал себе пост главы минобороны. При этом он добавил, что и сам уйдет из коалиции, если поста не получит.

Биби же сказал, что сам готов порулить армией, и никому это право доверять не будет. Впрочем, новых выборов он тоже не желает, так как сейчас и у него самого и у его партии – не лучшие электоральные цифры. Для поднятия рейтингов в Израиле есть одно верное средство – это побомбить сектор Газа. Поэтому, я думаю, сейчас очень высока вероятность двух событий.

Первое: коалиция и правительство все-таки развалятся. Второе – Биби начнет новую операцию против боевиков в Газе. Впрочем, надо сказать, что израильская политика даже более непредсказуемая, чем украинская. Поэтому на наступившей неделе может произойти все, что угодно.

Кратер в Гренландии

Датские ученые обнаружили в Гренландии под километром льда огромный кратер, оставшийся там от удара метеорита.

По предварительным данным, виновником появления кратера диаметром в 31 километр стал полуторакилометровый железный метеорит массой 10 миллиардов тонн. Он врезался в Землю на скорости около 18 километров в секунду, взорвавшись с силой 47 миллионов бомб, сброшенных американцами на Хиросиму.

По мнению геологов, это произошло сравнительно недавно – от 150 до 12 тысяч лет назад. Событие было действительно грандиозным. Люди, тогда уже населявшие нашу планету, должны были здорово наложить в штаны (если у них тогда они были). Возможно, именно тогда появились легенды о войнах богов, титанов и героев и мифы о конце света.

Для того, чтобы выяснить детали того столкновения, ученые сейчас собираются пробурить ледник, добраться до дна кратера и достать оттуда образцы древнего льда и горной породы.

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Кроме того, может быть, получится найти куски самого астероида. Это может быть полезным чтобы выяснить, насколько он богат металлами, и какими именно. Сейчас понятно, что в нем много железа, но по нашим данным, в таких астероидах есть еще никель, платина и другие очень ценные металлы.

Сейчас имеет смысл разобраться, как много там всего этого добра и в какой концентрации, то станет ясно, имеет ли смысл лететь к другим таким астероидам, чтобы заниматься добычей полезных ископаемых прямо в космосе. Теоретически, 10 миллиардов тонн [даже] железа - это очень много денег.

Я напомню, что прямо сейчас изучением астероидов занимаются сразу два космических зонда – японский аппарат "Хаябуса-2" и американский "Осирис-Рекс". Они, правда, копают не металлические, а углеродные астероиды. Поэтому нам очень повезло, что в Гренландии нашли место падения железного.

Если геологи придут к выводу, что концентрация ценных металлов в этом астероиде весьма велика, то число людей, желающих полететь в космос, значительно увеличится. И тогда изучение гренландских льдов сделает для освоения космоса не меньше, чем Илон Маск со своими многоразовыми ракетами.