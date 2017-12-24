Поляк очолив ще одну українську стратегічну структуру, – ЗМІ

З 23 грудня новим головою державного підприємства "Укртрансгаз" призначено поляка Павела Станчака. Раніше він був віце-президентом цього акціонерного товариства.

Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела у НАК "Нафтогаз України".

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Ресурс нагадує, що наприкінці серпня польського фахівця було обрано на посаду президента компанії "Укртрансгаз". Тоді ширилася інформація про те, що контракт з ним буде укладено терміном на один рік. Проте згодом стало відомо, що Служба безпеки України затримує це призначення.

Причиною такого кроку з боку представників спецслужби було те, що негромадянин України може отримати допуск до матеріалів, які стосуються безпеки держави, оскільки ПАТ "Укртрансгаз" – стратегічне підприємство зі транспортування та зберігання газу.

Однак зараз обраний у результаті конкурсу Павел Станчак вже має приступити до роботи після врегулювання всіх формальностей.

Зауважимо, що польський фахівець Станчак має технічну та управлінську освіту, також понад 25 років працює в області транспортування, розподілу та зберігання газу.

Нагадаємо, у серпні сайт "24" повідомляв, що наглядова рада "Нафтогазу" погодила призначення Павела Юзефа Станчака на посаду президента "Укртрансгазу".