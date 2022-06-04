Про смерть бізнесмена стало відомо 4 червня. За попередніми даними, причиною смерті стали наслідки коронавірусу.

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Першим про смерть Ковтуна повідомив інший підозрюваний

Про смерть 57-річного Дмитра Ковтуна повідомив депутат російської Держдуми Андрій Луговий – другий підозрюваний у справі про вбивство колишнього агента КДБ та офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.

Версія про смерть Ковтуна від наслідків коронавірусу з'явилася у російських ЗМІ, однак офіційної версії ще немає.

Справа Литвиненка

Литвиненко був колишнім співробітником КДБ та офіцером ФСБ. Він утік з Росії до Великої Британії та отримав британське підданство.

У 2006 році він помер від променевої хвороби. Її спричинило отруєння радіоактивною речовиною — полонієм-210.

За 3 тижні до смерті Литвиненко зустрічався зі своїми колишніми товаришами по службі Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном. Він випив чай, в який, ймовірно, підсипали отруту.

Доза полонію, яку "влив" у себе Литвиненко була у 5 разів потужнішою, ніж потрібно для вбивства.

Луговий та Ковтуном разом з російським керівництвом заперечували свою причетність до вбивства Литвиненка.

У вересні 2021 року Європейський суд з прав людини визнав саме Москву відповідальною за вбивство колишнього агента спецслужб. Крім того, суд констатував, що за 15 років Росія не провела ефективного розслідування та не забезпечила притягнення до відповідальності Андрія Лугового й Дмитра Ковтуна. Слідчі з Великої Британії підозрюють у вбивстві саме їх.

Крім того, суд постановив, що Росія має виплатити понад 100 тисяч євро компенсації вдові Литвиненка Марії Картер. Раніше її звали Марина Литвиненко.

У одразу ж Росії розкритикували рішення Європейського суду з прав людини й заявили, що виконувати його не збираються.

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