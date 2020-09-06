Помер прокурор Хмельницької області, він хворів на COVID-19
Олег Синишин, прокурор Хмельницької області, у 43 роки помер після тяжкої хвороби. 31 серпня у нього діагностували COVID-19.
У суботу, 5 вересня, помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин. Про це розповіли на офіційному сайті Офісу генпрокурора.
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У повідомленні мовиться, що прокурора забрала тяжка хвороба за кілька тижнів до 44-річчя. Офіс генпрокурора висловив співчуття рідним, близьким і колегам Олега Синишина: "Вічна пам'ять і шана".
Хмельницьке видання НГП написало з посиланням на коментарі з ОДА та прокуратури таке:
- Синишину діагностували COVID-19 ще 31 серпня.
- Його шпиталізували до міської інфекційної лікарні у середньому стані тяжкості.
- Станом на 3 вересня у хворого була підвищена температура та пневмонія.
- Стан його погіршувався, 5 вересня Синишина під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.
- На жаль, лікування не допомогло врятувати йому життя.
Крім COVID-19, прокурор області мав низку супутніх захворювань.
Помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин: коротка біографія
- Олег Синишин народився 21 вересня 1976 року у Коломиї Івано-Франківської області.
- 22 роки працював в органах прокуратури на різних посадах від слідчого Львівської транспортної прокуратури до старшого помічника генерального прокурора України.
- З липня 2014 року протягом останніх шести років очолював прокуратуру Хмельницької області.
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Додамо, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні погіршується мало не день до дня:
- Протягом серпня кількість денно фіксованих нових випадків захворювання зросла у понад двічі.
- Станом на 1 серпня ми мали 71 тисячу випадків інфікування, зареєстрованих від початку епідемії (з березня до липня 2020 включно, тобто за 5 місяців).
- А станом на 31 серпня – вже 121 тисячу (тобто, лише за місяць в Україні виявили понад 50 тисяч нових хворих на COVID-19).