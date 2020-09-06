Олег Синишин, прокурор Хмельницької області, у 43 роки помер після тяжкої хвороби. 31 серпня у нього діагностували COVID-19.

У суботу, 5 вересня, помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин. Про це розповіли на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

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У повідомленні мовиться, що прокурора забрала тяжка хвороба за кілька тижнів до 44-річчя. Офіс генпрокурора висловив співчуття рідним, близьким і колегам Олега Синишина: "Вічна пам'ять і шана".

Хмельницьке видання НГП написало з посиланням на коментарі з ОДА та прокуратури таке:

Синишину діагностували COVID-19 ще 31 серпня.

Його шпиталізували до міської інфекційної лікарні у середньому стані тяжкості.

Станом на 3 вересня у хворого була підвищена температура та пневмонія.

Стан його погіршувався, 5 вересня Синишина під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

На жаль, лікування не допомогло врятувати йому життя.

Крім COVID-19, прокурор області мав низку супутніх захворювань.

Помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин: коротка біографія

Олег Синишин народився 21 вересня 1976 року у Коломиї Івано-Франківської області.

22 роки працював в органах прокуратури на різних посадах від слідчого Львівської транспортної прокуратури до старшого помічника генерального прокурора України.

З липня 2014 року протягом останніх шести років очолював прокуратуру Хмельницької області.

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