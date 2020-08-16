Помер Роберт Трамп – молодший брат президента США
Вночі 15 серпня помер молодший брат глави Білого дому Роберт Трамп. Йому був 71 рік і він був тяжко хворий.
Про свою втрату Дональд Трамп повідомив у заяві, що з’явилась на сайті Білого дому.
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З важким серцем я повідомляю, що мій чудовий брат Роберт мирно пішов з життя сьогодні вночі. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Мені його сильно не вистачатиме, але ми ще зустрінемось,
– мовиться у повідомленні.
Дональд Трамп написав, що пам’ять про його брата буде жити в його серці вічно та додав, що дуже любить його.
Повідомлення про смерть Роберта Трампа на сайті Білого дому / Скриншот
Найімовірніше, президент США буде присутнім на похоронах свого брата. Окрім того, наближене до нього джерело повідомило, що він особисто диктував звернення Білого дому для свого брата.
Роберт Трамп обіймає свого старшого брата Дональда / Фото nbcnews
На смерть дядька відреагувала і донька Дональда Трампа Іванка.
Дядько Роберт, ми любимо вас. Ви завжди в наших серцях і молитвах,
– написала вона у твіттері.
Що відомо про Роберта Трампа: коротко
- Він був наймолодшою дитиною у сім’ї Трампів, що налічувала 5 дітей, та народився через два роки після свого старшого брата Дональда.
- Як і Дональд, Роберт свого часу приєднався до сімейного бізнесу та був вищим керівником компанії Trump Organization.
- Роберт Трамп не був публічною особою, але завжди і всіляко підтримував свого старшого брата. Зокрема, й у передвиборчих гонках у США.
- 14 серпня ЗМІ повідомляли, що Роберта Трампа госпіталізували в Нью-Йорку з "серйозним діагнозом".