Вночі 15 серпня помер молодший брат глави Білого дому Роберт Трамп. Йому був 71 рік і він був тяжко хворий.

Про свою втрату Дональд Трамп повідомив у заяві, що з’явилась на сайті Білого дому.

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З важким серцем я повідомляю, що мій чудовий брат Роберт мирно пішов з життя сьогодні вночі. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Мені його сильно не вистачатиме, але ми ще зустрінемось,

– мовиться у повідомленні.

Дональд Трамп написав, що пам’ять про його брата буде жити в його серці вічно та додав, що дуже любить його.



Повідомлення про смерть Роберта Трампа на сайті Білого дому / Скриншот

Найімовірніше, президент США буде присутнім на похоронах свого брата. Окрім того, наближене до нього джерело повідомило, що він особисто диктував звернення Білого дому для свого брата.

Роберт Трамп обіймає свого старшого брата Дональда / Фото nbcnews

На смерть дядька відреагувала і донька Дональда Трампа Іванка.

Дядько Роберт, ми любимо вас. Ви завжди в наших серцях і молитвах,

– написала вона у твіттері.

Uncle Robert, we love you. You are in our hearts and prayers, always. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 16, 2020

Що відомо про Роберта Трампа: коротко