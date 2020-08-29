Помер колишній віцепрем'єр України уряду Азарова
На 71 році життя помер колишній віцепрем'єр уряду Миколи Азарова, експосол України в Білорусі та ексголова Луганської облради Віктор Тихонов.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Микола Азаров. Однак про причину смерті наразі не відомо.
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Деякі ЗМІ повідомили, що Тихонов помер у Сімферополі нібито від запалення легенів. Однак Азаров зазначив, що "регіонал" жив в Україні з 2014 року.
Водночас одному з інтерв'ю російському виданню у 2016 році зазначалось, що Тихонов проживає в анексованому Криму.
Що відомо про Віктора Тихонова
- З 1995 по 1998 року обіймав посаду першого заступника голови Луганської ОДА. З 1998 по 2006 був головою Луганської облради.
- Тихонов був нардепом Верховної Ради V-VII скликань та до літа 2014 року входив до "Партії регіонів".
- У 2010 році отримав посаду віцепрем'єр-міністра України в уряді Миколи Азарова.
- У 2011 – 2012 роках працював послом України в Білорусі.