На 71 році життя помер колишній віцепрем'єр уряду Миколи Азарова, експосол України в Білорусі та ексголова Луганської облради Віктор Тихонов.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Микола Азаров. Однак про причину смерті наразі не відомо.

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Деякі ЗМІ повідомили, що Тихонов помер у Сімферополі нібито від запалення легенів. Однак Азаров зазначив, що "регіонал" жив в Україні з 2014 року.

Водночас одному з інтерв'ю російському виданню у 2016 році зазначалось, що Тихонов проживає в анексованому Криму.

Що відомо про Віктора Тихонова