Помер актор Олександр Ісаков з серіалу "Щасливі разом"

Російський Актор театру і кіно Олександр Ісаков помер 23 липня у лікарні Москви. Життя актора обірвалося на сороковому році життя після тривалої хвороби.

Про це повідомляється на сайті російського Державного театру кіноактора.

"Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким, колегам і шанувальникам артиста Олександра Ісакова, який раптово помер 23 липня", – мовиться у повідомленні.

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Зазначимо, що в Ісакова була діагностована двостороння пневмонія з ускладненнями. Колега актора Роман Печерський у смерті Ісакова звинуватив медиків лікарні, в якій більше трьох тижнів перебував хворий артист.

Три тижні пролежати в лікарні, щоб наші доблесні лікарі не змогли встановити діагноз – і тільки після набряку легенів виявити причину – двостороння пневмонія. А вчора він ще жартував, приїхала мама, були друзі поруч – обговорювали плани на відпочинок. Вранці його вже не стало – серце не впоралося! Одне питання до лікарів: дипломи куплені?

– написав Печерський на своїй Facebook-сторінці.

Знайома Ісакова Наталія Тищенко повідомила, що прощання з актором відбудеться 26 липня об 11:30 у другому залі Митинського крематорію на Митинському кладовищі в Москві.

Олександр Ісаков з 2004 року грав ролі в популярних постановках Театру кіноактора, серед яких – "Лускунчик і мишачий король", "Божевільний день або одруження Фігаро", "Міра за міру", "Чарівна туфелька Попелюшки" і багатьох інших.

Водночас Ісаков був успішним кіноактором та зіграв ролі таких популярних фільмах і серіалах як "Холостяки", "Моя любов", "Одним ударом", "Атлантида", "Щасливі разом", "Мовчазний свідок" і "Черговий янгол".