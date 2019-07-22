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      Помер генеральний директор МАГАТЕ

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      Юкія Амано
      Юкія Амано / belnovosti.by

      Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергетики Юкія Амано помер на 73 році життя.

      Про смерть Амано повідомили 22 липня на сайті агентства. Відомо, що він мав перебувати на посаді до 2020 року, а потім піти у відставку за станом здоров'я. 

      До теми: Росія розробила нову ядерну ракетну систему, – генсек НАТО

      У МАГАТЕ опублікували текст заяви, із якою Юкія хотів звернутися до Ради організації з проханням про відставку:

      За минуле десятиліття, завдяки підтримці держав-членів і відданості співробітників, Агентство домоглося конкретних результатів для досягнення мети – "Атом для миру та розвитку". Я дуже пишаюся нашими досягненнями та вдячний державам-членам і співробітникам Агентства.

      Про причини смерті та хворобу високопосадовця наразі невідомо.

      Що таке МАГАТЕ?МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) було створено в 1957 році структурами ООН задля забезпечення мирного використання ядерних технологій. До складу агентства входять 164 країни.

      За роки роботи МАГАТЕ ініціювало схвалення 12 міжнародних конвенцій у сферах ядерної безпеки та ядерної відповідальності. Один з таких договорів – "про нерозповсюдження ядерної зброї".  В секретаріаті агентства працює близько 2500 людей. 

      З 2009 року посаду гендиректора агентства обіймав японський дипломат Юкія Аманія, який присвятив велику частину свого життя ядерній безпеці. 


      Ядерні країни світу/ Інфографіка: 24 канал

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      Теги: Ядерна безпека МАГАТЕ Ядерна енергетика
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