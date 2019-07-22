Помер генеральний директор МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергетики Юкія Амано помер на 73 році життя.

Про смерть Амано повідомили 22 липня на сайті агентства. Відомо, що він мав перебувати на посаді до 2020 року, а потім піти у відставку за станом здоров'я.

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У МАГАТЕ опублікували текст заяви, із якою Юкія хотів звернутися до Ради організації з проханням про відставку:

За минуле десятиліття, завдяки підтримці держав-членів і відданості співробітників, Агентство домоглося конкретних результатів для досягнення мети – "Атом для миру та розвитку". Я дуже пишаюся нашими досягненнями та вдячний державам-членам і співробітникам Агентства.

Про причини смерті та хворобу високопосадовця наразі невідомо.

Що таке МАГАТЕ?МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) було створено в 1957 році структурами ООН задля забезпечення мирного використання ядерних технологій. До складу агентства входять 164 країни.



За роки роботи МАГАТЕ ініціювало схвалення 12 міжнародних конвенцій у сферах ядерної безпеки та ядерної відповідальності. Один з таких договорів – "про нерозповсюдження ядерної зброї". В секретаріаті агентства працює близько 2500 людей.



З 2009 року посаду гендиректора агентства обіймав японський дипломат Юкія Аманія, який присвятив велику частину свого життя ядерній безпеці.



Ядерні країни світу/ Інфографіка: 24 канал