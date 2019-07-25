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      Помер президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі

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      Помер Беджі Каїди Ес-Себсі – причина смерті президента Тунісу
      Помер президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі / Фото з Facebook

      Президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі вранці 25 липня помер у військовому госпіталі. Він пішов з життя у віці 92 років через важку хворобу.

      Про це офіційно повідомила адміністрація президента Тунісу. Дати похорону поки нема, але її обіцяли озвучити найближчим часом. 

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      Син Ес-Себсі додав, що президент за останній місяць двічі потрапляв у лікарню через проблеми зі здоров'ям. 

      Зауважимо, ЗМІ наприкінці червня вже писали про смерть туніського президента, але це виявилось неправдою. Тоді Ес-Себсі якраз госпіталізували у важкому стані. Проте, вже на початку липня лікарі виписали політика і дозволили йому повернутися додому. З того часу він навіть двічі з'являвся на публіці.

      Що відомо про Беджі Каїди Ес-Себсі?

      Ес-Себсі став президентом Тунісу наприкінці 2014 року у віці 88 років. Він здобув перемогу в другому турі виборів з результатом 53,8% голосів виборців.

      У різний час, починаючи з 1960-х років, обіймав посади спікера парламенту Тунісу, очолював Міністерство закордонних справ, внутрішніх справ та оборони. З лютого по грудень 2011 року був прем'єр-міністром Тунісу. 

      Нещодавно Ес-Себсі оголосив, що не буде брати участь в президентських виборах, що відбудуться в листопаді. Своє рішення політик пояснив тим, що Тунісом повинен керувати більш молодий чоловік.

      blog_ava
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      25 липня
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      Джерело: 24 Канал
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