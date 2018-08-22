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Помер Стефан Карл Стефанссон – зірка серіалу Lazy Town

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Помер актор Стефан Карл Стефанссон з серіалу Lazy Town
Помер актор Стефан Карл Стефанссон з серіалу Lazy Town / Medialeaks.ru

Помер ісландський актор Стефан Карл Стефанссон, який зіграв персонажа Роббі Злісного у популярному дитячому серіалі Lazy Town. Актор пішов з життя у віці 42 років.

Про це повідомляє Metro.

Смерть актора підтвердив представник сім’ї. За його словами, Стефанссон помер в оточенні своїх друзів і рідних.

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Причина смерті Стефанссона – рак жовчних проток. Недугу в автора виявили 2 роки тому. Після цього йому провели операцію, яка здавалася успішною, проте у 2018 році рак повернувся.

Актор під час боротьби з хворобою:

 

All done with chemo for now. #allover #happy #happyplantdad

Допис, поширений Stefán Karl Stefánsson (@stefanssonkarl)

Стефанссон знімався у Lazy Town у 2004-2007 роках, а також з 2013 по 2014 рік.

Зазначимо, що актор отримав нову хвилю популярності після того, як на Youtubе був розміщений кліп We are Number One. Відео набрало 46 мільйонів переглядів і стало джерелом мемів.

Дивіться кліп We are Number One за участю Стефанссона:

 

Теги: LifeStyle Втрати Ісландія Кіно
Джерело: 24 Канал
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