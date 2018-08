Помер Стефан Карл Стефанссон – зірка серіалу Lazy Town

Помер ісландський актор Стефан Карл Стефанссон, який зіграв персонажа Роббі Злісного у популярному дитячому серіалі Lazy Town. Актор пішов з життя у віці 42 років.

Про це повідомляє Metro.

Смерть актора підтвердив представник сім’ї. За його словами, Стефанссон помер в оточенні своїх друзів і рідних.

Причина смерті Стефанссона – рак жовчних проток. Недугу в автора виявили 2 роки тому. Після цього йому провели операцію, яка здавалася успішною, проте у 2018 році рак повернувся.

Актор під час боротьби з хворобою:

Стефанссон знімався у Lazy Town у 2004-2007 роках, а також з 2013 по 2014 рік.

Зазначимо, що актор отримав нову хвилю популярності після того, як на Youtubе був розміщений кліп We are Number One. Відео набрало 46 мільйонів переглядів і стало джерелом мемів.

Дивіться кліп We are Number One за участю Стефанссона: