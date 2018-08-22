Помер Стефан Карл Стефанссон – зірка серіалу Lazy Town
Помер ісландський актор Стефан Карл Стефанссон, який зіграв персонажа Роббі Злісного у популярному дитячому серіалі Lazy Town. Актор пішов з життя у віці 42 років.
Про це повідомляє Metro.
Смерть актора підтвердив представник сім’ї. За його словами, Стефанссон помер в оточенні своїх друзів і рідних.
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Причина смерті Стефанссона – рак жовчних проток. Недугу в автора виявили 2 роки тому. Після цього йому провели операцію, яка здавалася успішною, проте у 2018 році рак повернувся.
Актор під час боротьби з хворобою:
Стефанссон знімався у Lazy Town у 2004-2007 роках, а також з 2013 по 2014 рік.
Зазначимо, що актор отримав нову хвилю популярності після того, як на Youtubе був розміщений кліп We are Number One. Відео набрало 46 мільйонів переглядів і стало джерелом мемів.
Дивіться кліп We are Number One за участю Стефанссона: