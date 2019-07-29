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      Помер український розвідник Баронін, який першим здобув інформацію про вірус Ебола

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      Помер український розвідник Анатолій Баронін
      Помер український розвідник Анатолій Баронін / Служба зовнішньої розвідки України

      На 87-му році життя помер полковник у відставці та "видатний майстер шпигунства" Анатолій Баронін. Він – ветеран та справжня легенда радянської і української зовнішньої розвідки.

      Серце ветерана, який першим за часів СРСР здобув інформацію про нову небезпечну хворобу, зупинилося 29 липня, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

      Це цікаво: Все про вірус Ебола: симптоми, лікування та профілактика

      Саме Бароніну під час роботи в Нігерії у 1970-х роках вдалося отримати інформацію про нову лихоманку Ебола.

      Пробірки із зараженою цією лихоманкою кров’ю терміново відправили спеціальним рейсом "Аерофлоту" до СРСР. Німецький журнал "Штерн" у 1970-ті роки назвав його "видатним майстром шпигунства",
      – мовиться у повідомленні.

      Що ще відомо про Анатолія Бароніна?

      Ветеран тричі працював за кордоном резидентом радянської зовнішньої розвідки. У 1991 році він звільнився в запас. Після здобуття Україною незалежності багато років працював у Інституті Служби зовнішньої розвідки України, де готував майбутніх українських розвідників.

      Баронін був відзначений орденом Данила Галицького, почесного звання "Заслужений працівник освіти України", найвищої відомчої відзнаки СЗРУ – "Почесний співробітник Служби зовнішньої розвідки України" та багатьох інших відомчих відзнак. Німецький журнал Stern у 1970-ті роки назвав Бароніна "видатним майстром шпигунства".

      Вірус Ебола – один з найжахливіших на планеті. Віддалений родич деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

      Вірус Ебола – що це?

      Хвороба ще повністю не вивчена. Вважають, що вірус потрапляє в людину при контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями шимпанзе, горил, антилоп, дикобразів і кажанів. Від людини до людини передається контактним шляхом.

      У Демократичній республіці Конго знову зафіксували спалах лихоманки, яку спричиняє вірус Ебола. Лихоманка дісталась міста Гома із населенням 2 мільйони осіб. ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію.

      У серпні 2018 року в ДР Конго від вірусу Еболи загинули понад 1 600 осіб. На сьогодні вакцини проти лихоманки немає. Найбільший спалах цієї хвороби в історії зафіксували у Західній Африці з 2014 по 2016 рік. За два роки лихоманка забрала життя 11 тисяч людей, ще більше як 28 тисяч були інфіковані.

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      Теги: Новини України Втрати Новини політики СРСР Історія Вірус Ебола Інфекція Здоров'я Новини Здоров'я
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