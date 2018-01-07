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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Помер ветеран АТО з позивним "Балу"

19:13, сьогодні 7740 Читать новость на русском
Помер ветеран АТО Олександр Балецький
Помер ветеран АТО Олександр Балецький / Фото з соціальних мереж

Помер український військовий, який воював у зоні АТО на Донбасі, Олександр Балецький. Боєць мав позивний "Балу".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив фотограф Роман Базенков.

"Пішов "Балу" (Саня Балецький), не зміг зачепитися, утриматися тут, хоча пройшли багато там... Чому, навіщо, як – ми знаємо відповіді, але вже нічого не повернути, не змінити...", – написав він.

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Похорон Балецького відбудеться 8 січня у селі Тарасівка.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви АТО
Джерело: 24 Канал
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