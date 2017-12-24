Помер відомий радянський і російський науковець

на 83 році пішов із життя відомий радянський і російський лінгвіст Андрій Залізняк. Найбільшу популярність йому принесли роботи з російського словотвору та акцентології.

Про раптову смерть науковця сповістив співробітник Інституту російської мови Російської академії наук (РАН) Дмитро Січінава.

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"Помер Андрій Залізняк. Я іноді замислювався над тим, як це перенести, і нічого не придумав. Ноги не тримають: стою притулившись, до стіни", – зауважив він.

До слова, Андрій Залізняк був академіком РАН і доктором філологічних наук. Він є відомим за роботами з російського словотвору та акцентології. Займався також дослідженням новгородських берестяних грамот і "Слова о полку Ігоревім".

У 2007 році академік став лауреатом Державної премії Росії – йому вручили нагороду за видатний внесок у розвиток лінгвістики. Його також було удостоєно Великої золотої медалі імені Ломоносова за відкриття в області давньоруської мови та за доказ автентичності "Слова о полку Ігоревім". За вивчення цієї пам'ятки літератури йому вручили і премію імені Олександра Солженіцина.

Нагадаємо, 24 грудня раптово помер ведучий радіо "Люкс ФМ" Олег Мосесов, більш відомий за псевдонімом Олег Середа.