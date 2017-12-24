02:16
25 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Помер відомий радянський і російський науковець

19:09, 24 грудня 1577 Читать новость на русском
Андрій Залізняк
Андрій Залізняк / Соцмережі

на 83 році пішов із життя відомий радянський і російський лінгвіст Андрій Залізняк. Найбільшу популярність йому принесли роботи з російського словотвору та акцентології.

Про раптову смерть науковця сповістив співробітник Інституту російської мови Російської академії наук (РАН) Дмитро Січінава.

Читайте також: Пішов із життя великий астронавт

"Помер Андрій Залізняк. Я іноді замислювався над тим, як це перенести, і нічого не придумав. Ноги не тримають: стою притулившись, до стіни", – зауважив він.

До слова, Андрій Залізняк був академіком РАН і доктором філологічних наук. Він є відомим за роботами з російського словотвору та акцентології. Займався також дослідженням новгородських берестяних грамот і "Слова о полку Ігоревім".

У 2007 році академік став лауреатом Державної премії Росії – йому вручили нагороду за видатний внесок у розвиток лінгвістики. Його також було удостоєно Великої золотої медалі імені Ломоносова за відкриття в області давньоруської мови та за доказ автентичності "Слова о полку Ігоревім". За вивчення цієї пам'ятки літератури йому вручили і премію імені Олександра Солженіцина.

Нагадаємо, 24 грудня раптово помер ведучий радіо "Люкс ФМ" Олег Мосесов, більш відомий за псевдонімом Олег Середа.

Теги: Новини Росії Втрати наука
Джерело: 24 Канал
Новини за 24 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 24 грудня: помер Олег Мосєсов, сутичка за участю Азова у Києві
24 грудня, 22:33 Головні новини 24 грудня: помер Олег Мосєсов, сутичка за участю Азова у Києві
937
Топ-5 блогів тижня: можливі лідери на виборах, афера Ахметова і католицьке Різдво
24 грудня, 21:51 Топ-5 блогів тижня: можливі лідери на виборах, афера Ахметова і католицьке Різдво
Блог Медіа 883
Найяскравіші меми тижня: чим потішив Миколай, зимовий апокаліпсис у Києві
24 грудня, 20:01 Найяскравіші меми тижня: чим потішив Миколай, зимовий апокаліпсис у Києві
1105
Китайская традиция мочить российскую оборонку – неизменна!
24 грудня, 18:56 Китайская традиция мочить российскую оборонку – неизменна!
Злой Одессит 4184
Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
24 грудня, 16:01 Час у війні працює тільки на тих, хто хоче воювати – і це не українці
Володимир Шередега 1487
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
В Україні зріс прожитковий мінімум
 1 грудня , 12:23
Активісти готові до штурму Верховної Ради
 5 жовтня , 18:08
Тарифи для населення можна зменшити за 2 місяці, – Саакашвілі
 13 грудня , 20:25
У Києві образливими написами сплюндрували мурал з образом Папи Павла ІІ: фото
 14 жовтня , 19:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук