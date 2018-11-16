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      Помер Жорес Медведєв – знаменитий радянський вчений, який хотів перемогти старість

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      Помер Жорес Медведєв
      Помер Жорес Медведєв / Фото з вільних мереж

      У Лондоні у віці 93 років помер Жорес Медведєв – відомий радіобіолог, генетик, геронтолог і критик радянської системи. За свої переконання отримав у ЗМІ прізвисько "Людина, яка хотіла перемогти старість".

      Про це повідомляє BBC.

      Зазначимо, що на завершенні наукової кар'єри Медведєв захопився геронтологією, розробив теорію старіння як результату накопичення помилок синтезу білків і нуклеїнових кислот, за яку в 1984 році отримав золоту медаль Американського геронтологічного суспільства.

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      Розбіжності Медведєва з радянською державою почалися з його критики лисенківщини – ідей "народного академіка" Трохима Лисенка. До початку 1960-х років псевдонаукові ідеї звеличення Сталіним Лисенка були відкинуті, а генетика відновлена у правах, але прагнення публічно ворушити минуле не віталося.

      У травні 1970 року Медведєв був підданий примусовому психіатричному лікуванню, але через три тижні звільнений після протестів академіків Андрія Сахарова і Петра Капіци, письменників Олександра Твардовського, Володимира Дудінцева, Веніаміна Каверіна, Володимира Тендрякова та інших. Це розглядалося як значна перемога правозахисного руху.

      У січні 1973 року Медведєв з сім'єю з дозволу влади виїхав на річне стажування у відділ генетики Національного інституту медичних досліджень у Лондоні, а в серпні того ж року був позбавлений радянського громадянства. У 1990 році його повернув своїм указом Михайло Горбачов.

      Жорес Медведєв
      Медведєв (ліворуч) у компанії Горбачова розмовляє в кулуарах конференції на тему катастрофи на ЧАЕС

      Завдяки Медведєву Захід вперше дізнався подробиці засекречених в СРСР "недєлінської катастрофи" (вибуху ракети на Байконурі 24 жовтня 1960 року, в результаті якого загинули 74 людини, в тому числі командувач Ракетних військ Митрофан Недєлін) і Киштимської ядерної аварії на уральському комбінаті "Маяк" 20 вересня 1957 року.

      На відміну від більшості дисидентів, Медведєв, як і його брат-близнюк, відомий історик Рой Медведєв, залишився вірним марксизму в його ліберальній єврокомуністичній версії.

      "Жорес вважав себе дисидентом не по всіх питаннях, а лише з проблем вільного розвитку науки", – говорив брат покійного.

      Медведєв працював у лондонському Інституті медичних досліджень до 1992 року. За своє життя він опублікував близько 170 наукових робіт, з них 60 – у Британії. Був членом багатьох наукових товариств, в тому числі Нью-Йоркської академії наук. Їздив як експерт у зону Чорнобильської катастрофи.

      Теги: Втрати Історія СРСР наука
      Джерело: 24 Канал
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