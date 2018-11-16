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      Умер Жорес Медведев – знаменитый советский ученый, который хотел победить старость

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      Умер Жорес Медведев
      Умер Жорес Медведев / Фото из открытых источников

      В Лондоне в возрасте 93 лет умер Жорес Медведев – известный радиобиолог, генетик, геронтолог и критик советской системы. За свои убеждения получил в СМИ прозвище "Человек, который хотел победить старость".

      Об этом сообщает BBC.

      Отметим, что к завершению карьеры Медведев увлекся геронтологией, разработал теорию старения как результата накопления ошибок синтеза белков и нуклеиновых кислот, за которую в 1984 году получил золотую медаль Американского геронтологического общества.

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      Разногласия Медведева с советским государством начались с его критики лысенковщины – идей "народного академика" Трофима Лысенко. До начала 1960-х годов псевдонаучные идеи возвеличивания Сталиным Лысенко были отброшены, а генетика восстановлена в правах, но стремление публично ворошить прошлое не приветствовалось.

      В мае 1970 года Медведев был подвергнут принудительному психиатрическому лечению, но через три недели освобожден после протестов академиков Андрея Сахарова и Петра Капицы, писателей Александра Твардовского, Владимира Дудинцева, Вениамина Каверина, Владимира Тендрякова и других. Это рассматривалось как значительная победа правозащитного движения.

      В январе 1973 года Медведев с семьей с разрешения властей выехал на летнюю стажировку в отдел генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне, а в августе того же года был лишен советского гражданства. В 1990 году его вернул своим указом Михаил Горбачев.

      Жорес Медведєв
      Медведев (слева) в компании Горбачева беседует в кулуарах конференции на тему катастрофы на ЧАЭС

      Благодаря Медведеву Запад впервые узнал подробности засекреченных в СССР "неделинской катастрофы" (взрыва ракеты на Байконуре 24 октября 1960 года, в результате которого погибли 74 человека, в том числе командующий Ракетных войск Митрофан Неделин) и Кыштымской ядерной аварии на уральском комбинате "Маяк" 20 сентября 1957 года.

      В отличие от большинства диссидентов, Медведев, как и его брат-близнец, известный историк Рой Медведев, остался верен марксизму в его либеральной еврокоммунистической версии.

      "Жорес считал себя диссидентом не по всем вопросам, а только по проблемам свободного развития науки", – говорил брат покойного.

      Медведев работал в лондонском Институте медицинских исследований до 1992 года. За свою жизнь он опубликовал около 170 научных работ, из них 60 – в Британии. Был членом многих научных обществ, в том числе Нью-Йоркской академии наук. Ездил как эксперт в зону Чернобыльской катастрофы.

      Теги: наука СССР История Потери
      Источник: 24 Канал
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