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      Померла дівчина, яку підпалив наречений у Запоріжжі

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      Померла Анастасія Ковальова, яку підпалив наречений у Запоріжжі
      Померла Анастасія Ковальова, яку підпалив наречений у Запоріжжі / Фото з Instagram-сторінки Анастасії Ковальової

      У Запоріжжі 10 липня померла 22-річна Анастасія Ковальова, яка отримала 90% опіків тіла. Цих опіків дівчині завдав 28-річний наречений Віталій Чайковський, який облив її бензином та підпалив.

      Перед цим Ковальова пережила 2 операції, повідомляє "Акцент". Під час другої операції з пересадки шкіри 9 червня серце дівчини зупинилося, але медикам вдалося запустити його знову.

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      Остання операція полягала в тому, що медики чистили шкіру Анастасії та наклали тимчасову свинну шкіру, щоб уникнути інтоксикації організму. Саме під час цієї процедури дівчина й пережила зупинку серця. Після операції Ковальову перевели до окремого боксу, куди не пускали навіть родичів.

      За життя дівчини боролися медики опікового центру Запорізької лікарні №5. Травми були настільки серйозними, що лікарі не бралися робити жодних прогнозів про здоров’я Анастасії.

      Мама дівчини розповідала, що на операцію сім’я витратила понад 25 тисяч гривень, а щоденне перебування Анастасії в лікарні обходилось у 6-7 тисяч гривень.

      Незважаючи на те, що Ковальова вела здоровий спосіб життя, її організм не зміг впоратися з масштабами отриманих опіків і 10 липня вона померла.

      На фото в соцмережах Анастасія виглядала закоханою та чи ненайщасливішою у світі:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Black and white ️️ ️ #ukraine #love #zaporozhye #mylove

      Публикация от Настасья (@nastya_ukrain_zp)

      Чому наречений підпалив Анастасію Ковальову? 2 липня у Запоріжжі між Анастасією та її нареченим Віталієм Чайковським спалахнула сварка через ревнощі чоловіка. Тож він облив дівчину бензином і підпалив. Одяг Анастасії загорівся дуже швидко, дівчина гукала на допомогу. На крики збіглися сусіди і викликали "швидку". Дівчину з 90% опіками тіла у важкому статні забрали до лікарні. А її нареченого затримали поліцейські та відкрили справи про замах на злочин і умисне вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

      Про Чайковського відомо те, що він – безробітний, родом з Донеччини, зустрічався з Анастасією близько року і часто ревнував її. На суді після підпалу нареченої чоловік плакав і просив вибачення, але провину свою відкидав. Казав, що посварився з коханою, випив і вирішив її провчити.

      "Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим скріпити взаємини ці. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету та припалював. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її", – стверджував Чайковський.

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      Теги: Новини України Жертви Новини Запоріжжя Кримінальні новини Пожежа
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