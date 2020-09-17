Президент США Дональд Трамп 16 вересня підтвердив, що один з його помічників заразився COVID-19. Позитивний тест він отримав після церемонії у Білому домі, на якій були присутні сотні людей.

Трамп підтвердив, що один із його помічників заразився коронавірусом, однак наголосив, що останнім часом вони особисто не контактували. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Я дізнався про це вчора ввечері (15 вересня – 24 канал),

– зізнався Трамп під час пресбрифінгу в середу.

Фахівці з Білого дому і раніше отримували позитивні тести на COVID-19, однак всі минулі зараження були виявлені ще в час суворого карантину.

Що відомо про масштабну церемонію у Білому домі

Коронавірус у помічника Трампа виявили після візиту делегацій з Ізраїлю, ОАЕ і Бахрейну 15 вересня. Вони прибули на церемонію підписання мирних домовленостей. Загалом в урочистостях тоді взяли участь сотні людей.