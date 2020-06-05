Харків'яни рятують міський театр Post Scriptum від закриття. Це один з перших недержавних театрів міста, і він, як і багато інших культурних установ, через карантин залишився без роботи і відповідно – без грошей. Звернувшися по допомогу онлайн, театральні діячі не очікували такої підтримки від містян.

Яку суму вдалося зібрати і в чому унікальність харківського театру – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Через відсутність вистав протягом більш ніж двох місяців актори залишились без заробітку. Рятує те, що це не єдина їх робота.

Але є й інша проблема – театру немає чим платити за оренду – а це 240 тисяч гривень. Частину будівлі у центрі міста Post Scriptum орендує останні 8 років для себе та театральної студії. Аби вижити, театр звернувся по допомогу до харків'ян в інтернеті і отримав підтримку, якої навіть не очікував. За лічені дні зібрали ледь не всю суму.

Зворушений до сліз, тому що протягом 1 – 3 днів на підтримку театру Post Scriptum почали поступати кошти. Це неповна сума. На сьогодні ми зібрали 207 тисяч. Я дуже дякую тим, хто відгукнувся і прийшов нам на допомогу,

– розповів засновник та режисер театру Post Scriptum Степан Пасічник.



Степан Пасічник / Фото 24 канал

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