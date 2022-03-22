Відповідну інформацію генпрокурорка розповіла в ефірі каналу "Рада" 22 березня. Зокрема вона уточнила, що кількість цих злочинів постійно збільшується.

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Україна зафіксувала понад 2 тисячі воєнних злочинів

Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, станом на ранок (мовиться про 22 березня – 24 канал) – 2275. До вечора ще більше, адже маємо більше фактів,

– розповіла Венедіктова.

Генеральна прокурорка України додала, що злочинів, які пов'язані з воєнними та є дотичними до них діями – 1446.

Венедіктова пояснила, що по "магістральній" справі щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну є 97 підозрюваних. Мовиться про топових посадовців Росії у військовій сфері, міністрів, депутатів, топових пропагандистів.

Важливо, що стосовно кожного вже є справа із законно обґрунтованою підозрою, з матеріалами до суду щодо розшуку та арешту цих осіб.

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