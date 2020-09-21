На кордоні України та Угорщини стоїть 12 автобусів, де перебуває понад 600 громадян Молдови, які їхали до Праги. Угорська влада не пустила автобуси через відсутність у перевізника необхідних документів.

Таку інформацію озвучило Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови. Повідомило видання молдавський телеканал TV8.

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У відомстві зазначили, що підтримувала з угорським колегами зв'язок з цього приводу в суботу та неділю.

Всім автобусам, які повернулися назад, видали офіційні документи, в яких вказана причина, чому їх не пустили до Угорщини. Цією причиною стала відсутність документів у пасажироперевізника,

– зазначили в міністерстві.

Адміністратор одного з перевізників Transeric Tur Володимира Бурага зазначив, що 5 автобусів уже пустили в Угорщину, а бажаючим повернутися у Молдову надали автобус і повністю відшкодували вартість поїздки. Залишилися пасажири, які хочуть потрапити в Угорщину

За його словами, на кордоні України та Угорщини перебувають не тільки автобуси фірм Transeric Tur і Ednateric Trans, а й інші перевізники з Молдови та України.

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Молдавське видання Newsmaker з посиланням на дані Нацагентства автотранспорту пише, що на кордоні застрягли автобуси чеського пасажироперевізника Kateh Travel, тому ця проблема не у компетенції агентства.

Дивіться відео телеканалу TV8: