Понад пів тисячі українців повернулися додому з-за кордону за останню добу

Більш ніж 560 українців прибули 9 травня евакуаційними рейсами в аеропорт "Бориспіль". Ще три рейси – з Індії, Китаю та Німеччини відбудуться 10 травня.

У прибулих виміряли температуру та розпитали їх про стан здоров'я. Жодних симптомів коронавірусу в евакуйованих не виявили. Про це інформує пресслужба МВС у фейсбуці.

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У ході паспортного контролю прикордонники перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку "Дій вдома", який усі без виключення пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома,

– повідомили у МВС.

Ще три рейси – з Індії, Китаю та Німеччини відбудуться 10 травня.

Зазначимо, що в межах евакуаційної кампанії щодоби в Україну здійснюють до 4 рейсів. Пасажири можуть обирати, де проходити обсервацію. Якщо у прибулих є смартфони, вони можуть бути на самоізоляції вдома та відстежуватись за допомогою додатку "Дій вдома".

Як працює додаток "Дій вдома"? Протягом дня в період двох тижнів людина отримує до 10 push-повідомлень в додатку "Дій вдома". Користувачу потрібно зробити своє фото, водночас працює геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатка і є порушенням режиму карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.



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