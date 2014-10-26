Попередній розподіл місць у ВР (за екзит-полами)
За результатами шести екзит-полів, партії "Блок Петра Порошенко" і "Народний фронт" отримають в середньому 63 і 56 місць або сумарно більше половини з 225 місць у Верховній Раді за партійними списками.
За екзит-полами (окрім R&B Group), партія "Самопоміч" отримає, в середньому 34 місця. відтак, у разі об'єднання ця трійка контролюватиме 152, або 67,5% місць у Раді (за списками).
Кількість місць в парламенті за списками партій
|Національний
|Соцмоніторинг
|TNS
|Рейтинг
|R&B
|"Савік Шустер Студія"
|Середні дані
|Блок Петра Порошенка
|62
|64
|65
|60
|61
|63
|63
|Народний фронт
|57
|54
|58
|58
|51
|56
|56
|Самопоміч
|36
|30
|33
|38
|30
|35
|34
|Опозиційний блок
|21
|27
|18
|21
|31
|22
|23
|Радикальна партія
|17
|18
|19
|17
|20
|18
|18
|Свобода
|17
|16
|16
|16
|15
|16
|16
|Батьківщина
|15
|16
|16
|15
|17
|15
|16
Джерело: Інтерфакс
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