Попередній розподіл місць у ВР (за екзит-полами)

За результатами шести екзит-полів, партії "Блок Петра Порошенко" і "Народний фронт" отримають в середньому 63 і 56 місць або сумарно більше половини з 225 місць у Верховній Раді за партійними списками.

За екзит-полами (окрім R&B Group), партія "Самопоміч" отримає, в середньому 34 місця. відтак, у разі об'єднання ця трійка контролюватиме 152, або 67,5% місць у Раді (за списками). Кількість місць в парламенті за списками партій Національний Соцмоніторинг TNS Рейтинг R&B "Савік Шустер Студія" Середні дані Блок Петра Порошенка 62 64 65 60 61 63 63 Народний фронт 57 54 58 58 51 56 56 Самопоміч 36 30 33 38 30 35 34 Опозиційний блок 21 27 18 21 31 22 23 Радикальна партія 17 18 19 17 20 18 18 Свобода 17 16 16 16 15 16 16 Батьківщина 15 16 16 15 17 15 16