Харків зараз перебуває в червоній зоні, оскільки в місті складна коронавірусна ситуація. Попри це влада міста вирішила, що метрополітен не припинятиме своєї роботи.

Про те, що Харків не закриватиме метро, а також наземний транспорт повідомили на сайті Харківської міської ради.

Важливо МОЗ оновило карантинні зони в Україні: які регіони стали "червоними"

Мотивували це тим, що влада не хоче порушувати комфорт у місті, тому роботу транспорту зупиняти поки не збираються. Проте згідно з обов'язковими умовами адаптивного карантину, це заборонено.

Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя в місті,

– наголосив мер Харкова Геннадій Кернес.

Зверніть увагу! До червоної зони станом на 7 серпня записали: Харків, Костопільський район Рівненської області, а також там залишився Кіцманський район Чернівецької області.



Червона зона забороняє роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Що відомо про адаптивний карантин в Україні?

В Україні регіони з 1 серпня поділили на червону, жовту, помаранчеву та зелену зони.

Нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на 4 зони, набули чинності 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації проводитиметься щоп'ятниці.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу