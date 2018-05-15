Популярні ліки спричиняють появу каменів у нирках

Американські вчені переконують, що антибіотики, які виписують по всьому світу лікарі своїм пацієнтам, можуть нанести серйозну шкоду організму.

Дослідники провели аналіз понад 260 тисяч пацієнтів, у яких виявили камені у нирках, пише WebMD.

Вони виявили зв'язок між ними та вживанням пероральних антибактеріальних ліків.

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Утворення каменів пов’язано з вживанням антибіотиків з груп фторхінолонів, цефалоспоринів, сульфаніламідів, нітрофуранів та пеніцилінів широкої дії. Найбільшому ризику цьому піддаються діти та підлітки.



Навіть після року приймання антибіотиків в організмі зберігається загроза утворення каменів. Все тому, що ці ліки вбивають корисні бактерії в кишківнику.





Вчені попередили, що не варто відмовлятися від вживання антибіотиків, проте їх повинен призначати лише фахівець і лише у потрібних випадках.

До слова, деякі медикаменти можуть позбавити від одного болю, але спровокувати нове захворювання у людини. Йдеться про ліки, які призначені для лікування печії.