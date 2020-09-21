Олександр Лукашенко ініціював зміни до Конституції Білорусі. Володимир Путін підтримав цю ідею. Російський журналіст Ігор Яковенко зауважив, що конституційна реформа у цій країні – це юридичний перехід до фашизму.

В ефірі 24 каналу Яковенко зазначив, що підтримка Володимиром Путіним конституційної реформи у Білорусі – це кінцевий перехід до фашистської держави.

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Російський журналіст ствердив, що Лукашенко використовує корпоративний принцип – теоретичну і практичну основу італійського фашизму та німецького націоналістичного соціалізму. Корпоративізм – це метод перебудови Російської Федерації і російського суспільства, яку Путін здійснює останні 10 років. Цю систему підтримав очільник Кремля, в цьому напрямку рухається і білоруський диктатор.

Нічого хорошого за Конституцією "Путіна-Лукашенка" білорусам не судиться… Вся ситуація зараз веде до поразки білоруського протесту,

– ствердив журналіст.

Підтримка Путіна

За словами Ігоря Яковенка, Путін вже неодноразово підтримував Лукашенка:

оголосив про те, що Лукашенко – законно обраний президент;

дав Лукашенку 1,5 мільярда доларів;

заявив, що підтримуватиме його у фінансових та військових стосунках;

постійні проведення спільних військових навчань Білорусі та Росії.

"Російська армія стоятиме за спиною білоруських силовиків, а це означає фактичне блокування будь-яких спроб переходу чиновників і силовиків на сторону протестувальників", – ствердив журналіст.

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