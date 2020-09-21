Поразка білоруського протесту: журналіст прокоментував зміни у Конституції Білорусі
Олександр Лукашенко ініціював зміни до Конституції Білорусі. Володимир Путін підтримав цю ідею. Російський журналіст Ігор Яковенко зауважив, що конституційна реформа у цій країні – це юридичний перехід до фашизму.
В ефірі 24 каналу Яковенко зазначив, що підтримка Володимиром Путіним конституційної реформи у Білорусі – це кінцевий перехід до фашистської держави.
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Російський журналіст ствердив, що Лукашенко використовує корпоративний принцип – теоретичну і практичну основу італійського фашизму та німецького націоналістичного соціалізму. Корпоративізм – це метод перебудови Російської Федерації і російського суспільства, яку Путін здійснює останні 10 років. Цю систему підтримав очільник Кремля, в цьому напрямку рухається і білоруський диктатор.
Нічого хорошого за Конституцією "Путіна-Лукашенка" білорусам не судиться… Вся ситуація зараз веде до поразки білоруського протесту,
– ствердив журналіст.
Підтримка Путіна
За словами Ігоря Яковенка, Путін вже неодноразово підтримував Лукашенка:
- оголосив про те, що Лукашенко – законно обраний президент;
- дав Лукашенку 1,5 мільярда доларів;
- заявив, що підтримуватиме його у фінансових та військових стосунках;
- постійні проведення спільних військових навчань Білорусі та Росії.
"Російська армія стоятиме за спиною білоруських силовиків, а це означає фактичне блокування будь-яких спроб переходу чиновників і силовиків на сторону протестувальників", – ствердив журналіст.
Конституція Білорусі: що хоче змінити Лукашенко
- Раніше Лукашенко заявляв, що проєкт нової редакції конституції Білорусі винесуть на обговорення громадськості. Однак повертатися до редакції головного документа за 1994 рік Лукашенко вважає неправильним.
- 27 серпня 2020 року він повідомив, що готовий до широкого суспільного діалогу щодо оновлення конституції, зокрема з представниками опозиції. Водночас наголосив, що не вестиме діалог "з вулицею". За його словами, "молоді люди", які ходять по вулицях і кричать про необхідність діалогу, "ніякого діалогу не хочуть".
- Згодом представники президії Координаційної ради опозиції підтримали пропозицію Лукашенка про конституційну реформу як перший крок до трансферу президентської влади.