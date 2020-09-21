Російський президент Володимир Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі. Про це він домовився під час зустрічі з чинним самопроголошеним президентом Лукашенком.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі позитивно оцінюють цю ініцативу Лукашенка. Про це повідомляє "ТАСС".

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За словами Пєскова, Путін і Лукашенко обговорили запуск процесу конституційної реформи в Білорусі.

Звичайно події останніх тижнів в Білорусі не могли не вплинути. Ця ініціатива була підтримана Путіним,

– додали в Кремлі.

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Раніше він заявляв, що проєкт нової редакції конституції Білорусі винесуть на обговорення громадськості. Однак повертатися до редакції головного документа за 1994 рік Лукашенко вважає неправильним.

27 серпня він повідомив, що готовий до широкого суспільного діалогу щодо оновлення конституції, зокрема з представниками опозиції. Водночас наголосив, що не вестиме діалог "з вулицею". За його словами, "молоді люди", які ходять по вулицях і кричать про необхідність діалогу, "ніякого діалогу не хочуть".

Згодом представники президії Координаційної ради опозиції підтримали пропозицію Лукашенко про конституційну реформу як перший крок до трансферу президентської влади.

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Протести в Білорусі: як Росія підтримує режим Лукашенка

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Обурені виборці, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані вийшли на мирні протести.

Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів: вони били людей, застосовували проти них зброю та затримували. Тисячі людей опинилися в СІЗО, сотні – в лікарнях із травмами. Не обійшлося й без жертв.

Тим часом у Кремлі Лукашенка підтримують. Лукашенко раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.

Окрім того, військові Білорусі та РФ раніше домовилися залучити спільні війська при загрозі із Заходу. Також Росія підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.

Крім того, Кремль надсилав своїх пропагандистів на допомогу провладним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру.

Під час зустрічі Путіна та Лукашенка в Сочі, господар Кремля оголосив про надання кредиту на суму 1,5 мільярда доларів Білорусі. Тоді ж Лукашенко підтвердив намір запустити зміни до Конституції.

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