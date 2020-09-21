Путін не проти: у Кремлі підтримали запуск конституційної реформи в Білорусі
Російський президент Володимир Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі. Про це він домовився під час зустрічі з чинним самопроголошеним президентом Лукашенком.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі позитивно оцінюють цю ініцативу Лукашенка. Про це повідомляє "ТАСС".
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За словами Пєскова, Путін і Лукашенко обговорили запуск процесу конституційної реформи в Білорусі.
Звичайно події останніх тижнів в Білорусі не могли не вплинути. Ця ініціатива була підтримана Путіним,
– додали в Кремлі.
Як Лукашенко хоче змінити Конституцію Білорусі
- Раніше він заявляв, що проєкт нової редакції конституції Білорусі винесуть на обговорення громадськості. Однак повертатися до редакції головного документа за 1994 рік Лукашенко вважає неправильним.
- 27 серпня він повідомив, що готовий до широкого суспільного діалогу щодо оновлення конституції, зокрема з представниками опозиції. Водночас наголосив, що не вестиме діалог "з вулицею". За його словами, "молоді люди", які ходять по вулицях і кричать про необхідність діалогу, "ніякого діалогу не хочуть".
- Згодом представники президії Координаційної ради опозиції підтримали пропозицію Лукашенко про конституційну реформу як перший крок до трансферу президентської влади.
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Протести в Білорусі: як Росія підтримує режим Лукашенка
- 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Обурені виборці, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані вийшли на мирні протести.
- Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів: вони били людей, застосовували проти них зброю та затримували. Тисячі людей опинилися в СІЗО, сотні – в лікарнях із травмами. Не обійшлося й без жертв.
- Тим часом у Кремлі Лукашенка підтримують. Лукашенко раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.
- Окрім того, військові Білорусі та РФ раніше домовилися залучити спільні війська при загрозі із Заходу. Також Росія підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.
- Крім того, Кремль надсилав своїх пропагандистів на допомогу провладним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру.
- Під час зустрічі Путіна та Лукашенка в Сочі, господар Кремля оголосив про надання кредиту на суму 1,5 мільярда доларів Білорусі. Тоді ж Лукашенко підтвердив намір запустити зміни до Конституції.
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