Горить пороховий завод "Еластик": у Рязанській області пролунав гучний вибух
- На заводі "Еластик" у Рязанській області Росії стався вибух у пороховому цеху, що призвело до пожежі та загибелі 5 людей.
- На місці інциденту працюють пожежники, триває гасіння пожежі та пошук людей під завалами.
- Завод "Еластик" спеціалізувався на виробництві зброї та боєприпасів, і в момент вибуху там знаходилося близько 50 працівників.
У п'ятницю, 15 серпня, заводі "Еластик" у Рязанській області Росії прогримів потужний вибух у пороховому цеху. Внаслідок вибуху на місці інциденту спалахнула пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Читайте також Безпілотник влучив у будинок у Курську: є жертва та постраждалі – кадри наслідків
Що відомо про вибух у Рязанській області?
За даними російського МНС, внаслідок вибуху на заводі "Еластик" загинуло 5 людей, ще близько 20 зазнали поранень.
РосЗМІ повідомляють, що на місці події зараз перебувають пожежники, які продовжують гасити полум'я у цеху, а також розбирати завали та шукати людей. До того ж на місце виїхав і губернатор Рязанської області.
У Рязанські області Росії прогримів потужний вибух: дивіться відео
За словами самих місцевих жителів, від порохового цеху внаслідок вибуху практично нічого не залишилося.
Інцидент у Рязанській області Росії прокоментував також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
Пороховий завод в Рязанській області вибухнув. Там в цеху знаходилось близько 50 росіян, які працювали на ВПК Росії. Дивне щось сталося таке,
– написав він.
Довідка. Завод синтетичних волокон "Еластик" було зареєстровано у 2000 році. За даними ЄДРЮЛ, підприємство спеціалізувалося на виробництві зброї та боєприпасів.
Вибух на заводі призвів до повного руйнування будівлі: дивіться відео