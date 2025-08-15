У п'ятницю, 15 серпня, заводі "Еластик" у Рязанській області Росії прогримів потужний вибух у пороховому цеху. Внаслідок вибуху на місці інциденту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Що відомо про вибух у Рязанській області?

За даними російського МНС, внаслідок вибуху на заводі "Еластик" загинуло 5 людей, ще близько 20 зазнали поранень.

РосЗМІ повідомляють, що на місці події зараз перебувають пожежники, які продовжують гасити полум'я у цеху, а також розбирати завали та шукати людей. До того ж на місце виїхав і губернатор Рязанської області.

У Рязанські області Росії прогримів потужний вибух: дивіться відео

За словами самих місцевих жителів, від порохового цеху внаслідок вибуху практично нічого не залишилося.

Інцидент у Рязанській області Росії прокоментував також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Пороховий завод в Рязанській області вибухнув. Там в цеху знаходилось близько 50 росіян, які працювали на ВПК Росії. Дивне щось сталося таке,

– написав він.

Довідка. Завод синтетичних волокон "Еластик" було зареєстровано у 2000 році. За даними ЄДРЮЛ, підприємство спеціалізувалося на виробництві зброї та боєприпасів.

Вибух на заводі призвів до повного руйнування будівлі: дивіться відео