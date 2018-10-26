Порошенка закликали обміняти іранського шпигуна на українця

Президента України Петра Порошенка закликали обміняти українського моряка Андрія Новічкова, якого з травня утримують у в'язниці Тегерана, на засудженого в Україні іранського шпигуна.

Про це повідомляє "Думская".

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Сім'я ув'язненого українця дізналася, що іранська сторона хоче провести такий обмін.

"Ізраїль свого часу 146 своїх засуджених віддав за одного ізраїльтянина. Петре Олексійовичу, дуже прошу вас звільнити 34-річного Новічкова і повернути його в Україну", – розповіла бабуся українця Олена Вероновська.

Іранця Алі Джадуея, аспіранта кафедри біомедичних технологій Харківського авіаційного інституту затримали 31 серпня 2016 року за підозрою в передачі секретних військових технологій радіорозвідки. Влітку 2018 року суд Харкова засудив іранця до 11 років в'язниці за шпигунство на користь Ірану.

"Думськая" зазначає, що справу Андрія Новічкова в Ірані нібито закрито через відсутність доказів, які підтверджують його провину.

Нагадаємо, одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в листопаді 2016 року. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На судно Новічков сів неподалік Шанхаю.



В Ірані Новічкову загрожує смертна кара через підозру у вбивстві іранського матроса Мохаммада Бахранпура, який випав за борт судна Arezoo. Виявилося, що Андрій останнім бачив загиблого. Крім того, він єдиний не мусульманин на борту.