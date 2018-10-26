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      Порошенка закликали обміняти іранського шпигуна на українця

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      Акція на підтримку українського моряка
      Акція на підтримку українського моряка / tsn.ua/

      Президента України Петра Порошенка закликали обміняти українського моряка Андрія Новічкова, якого з травня утримують у в'язниці Тегерана, на засудженого в Україні іранського шпигуна.

      Про це повідомляє "Думская". 

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      Сім'я ув'язненого українця дізналася, що іранська сторона хоче провести такий обмін. 

      "Ізраїль свого часу 146 своїх засуджених віддав за одного ізраїльтянина. Петре Олексійовичу, дуже прошу вас звільнити 34-річного Новічкова і повернути його в Україну", – розповіла бабуся українця Олена Вероновська.

      Іранця Алі Джадуея, аспіранта кафедри біомедичних технологій Харківського авіаційного інституту затримали 31 серпня 2016 року за підозрою в передачі секретних військових технологій радіорозвідки. Влітку 2018 року суд Харкова засудив іранця до 11 років в'язниці за шпигунство на користь Ірану.

      "Думськая" зазначає, що справу Андрія Новічкова в Ірані нібито закрито через відсутність доказів, які підтверджують його провину.

      Нагадаємо, одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в листопаді 2016 року. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На судно Новічков сів неподалік Шанхаю.

      В Ірані Новічкову загрожує смертна кара через підозру у вбивстві іранського матроса Мохаммада Бахранпура, який випав за борт судна Arezoo. Виявилося, що Андрій останнім бачив загиблого. Крім того, він єдиний не мусульманин на борту. 

      Теги: Новини України Новини Одеси Іран
      Джерело: 24 Канал
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