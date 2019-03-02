Порошенка зустріли в Одесі банерами "Хто замовив Гандзюк?": реакція гаранта

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Одеси двічі проігнорував активістів ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?"

Опівдні суботи, 2 березня, у холі будівлі, де відбувалося засідання ради регіонального розвитку Одеської області за участі Порошенка, одеські активісти розгорнули плакати з вимогою покарати замовників нападів на активних громадян. Серед учасників мирного протесту – і жертви атак: громадсько-політичний діяч Олег Михайлик, якого намагались застрелити восени 2018 та журналістка Аліна Радченко, яку побили восени 2017.

Читайте також: Після візиту Порошенка в Одесі затримали учасників акції щодо Гандзюк

"Хочемо поставити питання Порошeнку, на які він впeрто не хоче відповідати. Я хочу знати, хто мене замовив, бо це було чітко сплановане вбивство. Таке враження, що ні прокурор Одеської області, ні генпрокурор Луценко, ні міністр МВС Аваков не хочуть відповідати. Ставимо ці питання Порошенку, бо він є гарантом Конституції України, зараз перебуває в Одесі і контролює СБУ, яке має вирахувати замовників всіх атак на активістів. Бо напади – це підрив національної безпеки в Одесі і в Україні", – прокоментував ситуацію Олег Михайлик.



Активісти тримали в руках символічні "Листи до Петра Порошенка"

Цікаво, що учасницю протесту і постраждалу від рук нападників журналістку Аліну Радченко напередодні засідання ради регіонального розвитку Одещини відмовились акредитувати на подію.



Також тримали у руках плакати з переліком активістів, напади на яких не розслідувані

"Вони, мабуть, боялися, що я розгорну плакат всередині. Організатора нападу на мене Палютіна заарештували перед ТСК, а за місяць опісля – випустили з-за решітки під домашній арешт. Я вимагаю, аби зловмисники були покарані", – наголосила Радченко.



"Хто замовив Катю Гандзюк" – головне питання, відповідь на яке хотіли почути від гаранта

Активістам дозволили розгорнути плакати в холі. Однак Порошенко уникнув зустрічі з активістами і зайшов через інший вхід. Згодом – під час публічної зустрічі президента з виборцями на Приморському бульварі – активістам знову не дозволили потрапити на очі Порошенку і не пропустили з плакатами далі металошукачів.



Хіба може бути плакат причиною заборони пересування центром міста?

"Сказали, що з плакатами не пройдемо. На запитання "Чому" відповіли "Тому". Згодом аргументували, що не пускають згідно з законом України про державну безпеку. Проте плакат точно не може бути адекватною причиною для обмеження пересування в центрі міста", – прокоментував активіст НГО "Небайдужі" Олег Кузьма.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків, їй зробили операцію, проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.



Охорона ТРЦ перевіряє активістів

Нагадаємо, 26 лютого в Одесі учасників акції з фаєрами та плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" Романа Герасим'юка та Богдана Копертеха затримали озброєні автоматами люди без розпізнавальних знаків. Їх затримали біля американського есмінця, який цього ж дня відвідав Порошенко. Активісти хотіли запитати в президента, хто замовив вбивство Катерини Гандзюк. І поцікавитися – чому партійці БПП пропонують проводити звіт ТСК в закритому режимі? Згодом затриманих відпустили.



На запитання "Чому не можна з плакатами" відповідали "Тому"

Кого підозрюють у вбивстві Гандзюк? У нападі на активістку підозрюють уже 8 осіб. Четверо з них (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за гроші.



Підозрюваними в організації вбивства є Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Владислав Мангер та Сергій Торбін, який захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу. У посередництві між організатором і замовником вбивства активісти підозрюють Ігоря Павловського – помічника нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука.



Батько активістки вважає, що голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.