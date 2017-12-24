Порошенко багато в чому став схожий на Януковича, – Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко почав робити схожі кроки, які робив і Віктор Янукович за час свого президентства.

Таку думку висловив Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook.

"Він (Порошенко, – "24") виводить на Хрещатик Антимайдан під виглядом "випити кави". Оскільки вони чекали у цю неділю наш черговий марш за імпічмент, ця провокація була запланована ще тиждень тому", – стверджує політик.

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Екс-губернатор Одещини переконаний, що влада, яка збирає на свій захист Антимайдан – швидко і безславно закінчить.

"Тримайтеся якомога далі від любителів порошенківської кави, а якщо все ж опинитесь поруч, просто зніміть їх на ваш телефон і збережіть відео для наступних поколінь. Пам'ятайте, мітинг анти-Міша так само легітимний, як і анти-Петя, і це просто наші співгромадяни", – додав Саакашвілі.