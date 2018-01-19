Порошенко хоче, щоб для посилення санкцій проти Росії врахували і "грузинське питання"

Президент України Петро Порошенко не відкидає, що питання окупованих російськими військами Абхазії та Південної Осетії може бути підставою для посилення Європою антиросійських санкцій.

Про це Президент України заявив під час зустрічі зі спікером грузинського парламенту Іраклі Кобахідзе, який перебуває з офіційним візитом у Києві.

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Порошенко наголосив, що на сьогодні ведеться робота з удосконалення механізму санкцій проти РФ і грузинська сторона може до неї долучитися .

Це допоможе нам залучити більше уваги і стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову щодо Південної Осетії та Абхазії,

– зазначив Порошенко.