Порошенко люстрував 30 глав райдержадміністрацій
Президент України Петро Порошенко відповідно до закону "Про очищення влади" (про люстрацію) звільнив 30 голів районних державних адміністрацій.
"Підписав розпорядження про звільнення 30 голів райдержадміністрацій на виконання закону про люстрацію", - йдеться в офіційному Твіттері глави держави.
Так, указами Президента України позбулися своїх постів 8 глав РДА у Донецькій, 7 - в Дніпропетровській, 7- в Запорізькій, 4 - в Одеській, 2 - у Сумській і по одному - в Рівненській та Харківській областях.
Відповідні укази оприлюднені на сайті Президента.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ, відповідно до вимог Закону "Про очищення влади", розпочато процес люстрації.
Джерело: Телеканал новин "24"
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