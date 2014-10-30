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      Порошенко люстрував 30 глав райдержадміністрацій

      1206 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / zn.ua

      Президент України Петро Порошенко відповідно до закону "Про очищення влади" (про люстрацію) звільнив 30 голів районних державних адміністрацій.

      "Підписав розпорядження про звільнення 30 голів райдержадміністрацій на виконання закону про люстрацію", - йдеться в офіційному Твіттері глави держави.

      Так, указами Президента України позбулися своїх постів 8 глав РДА у Донецькій, 7 - в Дніпропетровській, 7- в Запорізькій, 4 - в Одеській, 2 - у Сумській і по одному - в Рівненській та Харківській областях.

      Відповідні укази оприлюднені на сайті Президента.

      Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ, відповідно до вимог Закону "Про очищення влади", розпочато процес люстрації.
       

      Теги: Петро Порошенко Новини політики Люстрація ТОП
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 30 жовтня 2014
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