Порошенко назвав головне досягнення України у 2017 році

Одним із найважливіших досягнень у 2017 році є продовження підтримки України Європейським Союзом та країнами світу у боротьбі за відстоювання незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

Таку думку висловив Президент Петро Порошенко, повідомляє прес-служба Глави держави.

Він також вважає одним з головних досягнень 2017-го запровадження країнами ЄС безвізового режиму для українських громадян.

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Окрім того Порошенко відзначив і завершення ратифікації Угода про асоціацію з ЄС.

Вагомими є і продовження програми децентралізації, за якою бюджети територіальних громад зросли в сім разів, зросли їх повноваження, – додав він.

Також він додав, що за 2017 рік в Україні більше 300 км доріг збудовано і капітально відремонтовано.