Порошенко обговорив з Юнкером питання Антикорупційного суду
17:26, сьогодні 206 Читать новость на русском
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Одне з питань розмови – створення Антикорупційного суду.
Окрім того, сторони обговорили прогрес в українських реформах.
"Антикорупційний суд має бути створений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії", – йдеться в заяві Порошенка.
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Співрозмовники домовилися про продовження діалогу у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.
Джерело: 24 Канал
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