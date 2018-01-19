Порошенко обговорив з Юнкером питання Антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Одне з питань розмови – створення Антикорупційного суду.

Окрім того, сторони обговорили прогрес в українських реформах.

"Антикорупційний суд має бути створений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії", – йдеться в заяві Порошенка.

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Співрозмовники домовилися про продовження діалогу у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.