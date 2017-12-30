Порошенко підписав скандальний закон про ввезення товарів через кордон

Тепер завозити в Україну можна буде лише три посилки на місяць, вартістю не більше 50 євро кожна.

7 грудня депутати Верховної Ради проголосували за введення обмежень на безмитне ввезення товарів через кордон.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації Президента, Порошенко підписав законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році".

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Зміни в законопроекті №7280 стосуються правил безмитного ввезення товарів на територію України, у тому числі в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Як відомо, раніше обмеження існувало, але вартість однієї посилки мала становити 150 євро, а кількість відправлень не обмежувалася.

А внесенням поправок до Митного кодексу обмежує безмитне ввезення товарів на територію України вартістю не більше 50 євро і вагою не більше 50 кілограмів один раз на три доби. При цьому громадянин України має перебувати за кордоном понад 24 години.