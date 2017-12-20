Порошенко придумав, як посилити СЦКК на Донбасі
19:03, сьогодні 447
Президент Петро Порошенко пропонує посилити склад Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представниками Німеччини та Франції
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
На думку президента, "буде абсолютно корисно запросити до складу СЦКК наших партнерів по Нормандського формату – німців і французів".
Читайте також: Росія готова повернути своїх спостерігачів, але є умови, – Марчук
Він додав, що небезпека ескалації ситуації на Донбасі зростає і однією з причин цього є, зокрема, вихід РФ з СЦКК.
Порошенко зазначив, що в разі входження Німеччини і Франції в СЦКК "і довіри буде більше, і прозорості буде більше, і ефективність буде вищою".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
У Раді хочуть прирівняти свої зарплати до міністерських: депутати зароблятимуть удвічі більше10 жовтня , 19:30
Дивіться "Вєсті Кремля". Сповідь Путіна. "Зоряні війни" по-російськисьогодні , 20:06
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада , 08:00