Порошенко придумав, як посилити СЦКК на Донбасі

Президент Петро Порошенко пропонує посилити склад Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представниками Німеччини та Франції

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

На думку президента, "буде абсолютно корисно запросити до складу СЦКК наших партнерів по Нормандського формату – німців і французів".

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Він додав, що небезпека ескалації ситуації на Донбасі зростає і однією з причин цього є, зокрема, вихід РФ з СЦКК.

Порошенко зазначив, що в разі входження Німеччини і Франції в СЦКК "і довіри буде більше, і прозорості буде більше, і ефективність буде вищою".