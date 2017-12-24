02:13
25 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Порошенко привітав римо-католиків із Різдвом Христовим

23:15, 24 грудня 273 Читать новость на русском
Порошенко привітав римо-католиків із Різдвом Христовим
Порошенко привітав римо-католиків із Різдвом Христовим / 5 Канал

Президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом. У своєму зверненні закликав до віротерпимості і запропонував за власним прикладом святкувати появу Христа на світ – двічі.

Він зауважив, що нині вперше як державне свято наша країна відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем – разом із більшістю усього християнського світу, спільно із Європою. Про це повідомляє Адміністрація Президента.

Читайте також: Римо-католики відзначають Святвечір перед Різдвом Христовим

Водночас, Порошенко наголосив, що жодним чином ніхто не зазіхає на давню добру традицію святкувати Різдво 7 січня, яка шанується та поважається.

Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства,
– зазначив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що цього року Україна відзначила 500-річчя початку Реформації, яка значною мірою визначила сучасне обличчя цивілізації.

"Реформація мала велике значення і для України. Вона сприяла становленню інститутів приватної власності, розвитку процесу національного відродження. Вона надала вагомий поштовх освіті, науці, культурі і релігійному життю", – зауважив Глава держави.

За його словами, нині протестантські церкви відіграють дедалі більшу роль в українському духовно-релігійному житті, адже завершують активну проповідницьку, просвітницьку, благодійницьку діяльність.

Теги: Новини України релігія Петро Порошенко Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
Новини за 24 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Війна на Донбасі: Україна виграла першу важливу справу в Євросуді з прав людини
 25 липня , 14:17
Головні новини 2 листопада: безвізовий режим з ОАЕ та рейтинг найвпливовіших жінок року
 3 листопада , 08:00
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук