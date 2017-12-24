Порошенко привітав римо-католиків із Різдвом Христовим

Президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом. У своєму зверненні закликав до віротерпимості і запропонував за власним прикладом святкувати появу Христа на світ – двічі.

Він зауважив, що нині вперше як державне свято наша країна відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем – разом із більшістю усього християнського світу, спільно із Європою. Про це повідомляє Адміністрація Президента.

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Водночас, Порошенко наголосив, що жодним чином ніхто не зазіхає на давню добру традицію святкувати Різдво 7 січня, яка шанується та поважається.

Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства,

– зазначив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що цього року Україна відзначила 500-річчя початку Реформації, яка значною мірою визначила сучасне обличчя цивілізації.



"Реформація мала велике значення і для України. Вона сприяла становленню інститутів приватної власності, розвитку процесу національного відродження. Вона надала вагомий поштовх освіті, науці, культурі і релігійному життю", – зауважив Глава держави.



За його словами, нині протестантські церкви відіграють дедалі більшу роль в українському духовно-релігійному житті, адже завершують активну проповідницьку, просвітницьку, благодійницьку діяльність.