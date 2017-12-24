Римо-католики відзначають Святвечір перед Різдвом Христовим

Уперше офіційно християни України західного обряду готуються до Різдва. Сьогодні, коли зійде перша зірка, сідають до святкового столу.

На стіл подають 12 пісних страв. Святвечір починають із молитви, яку зачитує голова сімейства. Далі в темряві запалюють свічку, яка й символізує різдвяну зірку. І читають Біблію.

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Також римо-католики діляться оплатком. Це прісний хліб із води та борошна.



"Це такий хліб, різдвяний хліб, який в західній традиції обов’язковий на різдвяному столі. Він символізує цю радість ділення, тому що ми його ламаємо за столом, ділимось, при цьому бажаємо щасливого Різдва", – зазначає римо-католик Андрій Конько.

Нагадаємо, римо-католицька спільнота Львова вже почала святкувати Різдво за григоріанським календарем. З цієї нагоди у притулку для бездомних влаштували свято.