Порошенко сповістив про початок запуску 4G в Україні
Президент України Петро Порошенко заявив, що з 30 березня в Україні почав функціонувати зв’язок четвертого покоління або 4G.
Відповідний допис з’явився на його сторінці на Facebook.
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За його словами, оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни.
Крім того, гарант привітав українців з такою подією.
Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 30 березня 4G в Україні пообіцяв запустити мобільний оператор Vodafone Ukraine. Крім того, у прес-службі lifecell та Київстар повідомили, що вони також очікують на отримання необхідних дозволів найближчим часом і є готовими до запуску.
Джерело: 24 Канал
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