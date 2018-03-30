Порошенко сповістив про початок запуску 4G в Україні

Президент України Петро Порошенко заявив, що з 30 березня в Україні почав функціонувати зв’язок четвертого покоління або 4G.

Відповідний допис з’явився на його сторінці на Facebook.

Читайте також: 4G в Україні: коли запрацює і як підключити

За його словами, оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни.

Крім того, гарант привітав українців з такою подією.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 30 березня 4G в Україні пообіцяв запустити мобільний оператор Vodafone Ukraine. Крім того, у прес-службі lifecell та Київстар повідомили, що вони також очікують на отримання необхідних дозволів найближчим часом і є готовими до запуску.