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Порошенко сповістив про початок запуску 4G в Україні

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Від сьогодні в Україні почав працювати 4G, –Порошенко
Від сьогодні в Україні почав працювати 4G, –Порошенко / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко заявив, що з 30 березня в Україні почав функціонувати зв’язок четвертого покоління або 4G.

Відповідний допис з’явився на його сторінці на Facebook.

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За його словами, оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни.

Крім того, гарант привітав українців з такою подією.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 30 березня 4G в Україні пообіцяв запустити мобільний оператор Vodafone Ukraine. Крім того, у прес-службі lifecell та Київстар повідомили, що вони також очікують на отримання необхідних дозволів найближчим часом і є готовими до запуску.

Теги: Новини України мобільні пристрої Інформаційні технології Техно Петро Порошенко Президент України
Джерело: 24 Канал
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