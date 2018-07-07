Порошенко та інші олігархи, які керують країною, знецінюють гривню, – Володимир Лановий

Відомий політик 90-х, колишній міністр економіки, доктор економічних наук Володимир Лановий висловив свою думку щодо стабільності гривні, співпраці України з МВФ, а також прогнози політики НБУ на найближчий час.

По це розповіло "Громадське радіо".

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Український медіапростір сповнений обговореннями питання стабільності гривні: чи під загрозою економіка у разі припинення співпраці з МВФ, і наскільки Україна залежить від кредитних траншів.



Колишній міністр економіки, доктор економічних наук Володимир Лановий

Проте Лановий вважає, що жодна країна, яка себе поважає, не буде прогнозувати послаблення і девальвацію своєї національної валюти. На його думку, девальвація гривні сприяє зростанню прибутків олігархів. А якщо Україна хоче співпрацювати з МВФ, то чекати на дармові гроші марно.

Сировину в нас вивозять олігархи, і їм вигідно, щоб наша гривня падала, а вони за долари могли купити більше праці, більше електроенергії, а менше доларів повернути в Україну. Це не тільки моменти у врегулюванні грошової маси й так далі, але й цілеспрямований рух на користь олігархів, які очолюють країну, думаю, із часів Ющенка,

– заявив Лановий.

Експерт назвав прізвища олігархів, яких, на його думку, привів у політику президент Ющенко: Балога, Червоненко, Жванія, Порошенко, Третьяков. І пояснив, що саме ці люди добували і добувають свої прибутки, експлуатуючи державу. А Янукович лише продовжив політику Ющенка.



Олігархічне оточення президента Ющенка, за словами Ланового

Лановий називає головним олігархом чинного президента, який просто вибудовує власну фінансову імперію і навіть не зважає на інших олігархів.

Ми всі бідніємо, девальвація гривні – це наше збідніння, це передумови до того, щоб знову піднімати тарифи. Українська валюта – найбільш передевальвована у світі. Нам треба посилювати гривню, тоді ми будемо знову повертатися на більш-менш нормальні умови життя,

– підкреслив Володимир Лановий.

Експерт вважає, що потрібно проводити послідовну економічну політику і побудувати таку економіку, яка буде прибутковою, профіцитною, і даватиме бюджетні можливості для гасіння кредитів. Інакше скоро половина бюджету України буде витрачатися на обслуговування боргів.