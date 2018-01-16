Порошенко з розкішною дружиною відкрив Маріїнський палац у Києві: яскраві фото

Увечері 16 січня у Києві після кількарічного ремонту та реконструкції відкрили Маріїнський палац. Зокрема, тут відбувся офіційний прийом президента України Петра Порошенка, на який запросили очільників дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Про це написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Маріїнський палац після реконструкції виглядає просто чудово. Сніг за вікном додає ефекту зимової казки/ Сьогодні, 16 січня, Президент України провів щорічний дипломатичний прийом в Маріїнському. Президент і Перша Леді вітали гостей в відреставрованих залах. Це прекрасно, що традиція дипломатичних прийомів в Маріїнському повертається", – підкреслила парламентарка.

Крім того, вона опублікувала промовисті фото з заходу.