Порошенко назвав одну-єдину мету Росії в Україні

Президент України Петро Порошенко вкотре наголосив, що Росія хоче знищити Українську державу як таку, тому, за його словами, необхідно жорстко, безкомпромісно давати відсіч тому, хто грубо порушує норми міжнародного права.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з очільниками дипломатичних представництв іноземних держав та акредитованих в Україні міжнародних організацій.

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"Все, що сьогодні робить Росія в Україні, має одну-єдину мету: повернути нас в свою так звану "сферу впливу", знищити українську державу як таку", – підкреслив гарант.

Крім того він зауважив, що найдієвішим запобіжником проти відродження імперських амбіцій Росії є демократична, успішна та незалежна Україна. За його словами, саме українська армія захищає мир, стабільність і демократію в Європі.

"Спроби умиротворення агресора завжди, без будь-яких винятків, ведуть до зростання його апетитів, і, як результат, нової агресії. Тому необхідність жорсткої, безкомпромісної відсічі тим, хто грубо порушує норми міжнародного права, сьогодні є очевидною", – констатував український президент.

Також Порошенко наголосив, що у 2018 році Україна буде працювати для якнайшвидшого повернення українських заручників з окупованих територій і політичних ув'язнених, які утримуються в російських в'язницях.

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"Ми будемо продовжувати прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом. І Донбас, і Крим є невід'ємною частиною України, і ми зробимо все можливе для того, щоб ви якомога швидше повернулися додому", – резюмував президент.