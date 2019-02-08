Порошенко затвердив кордони і перелік окупованих населених пунктів на Донбасі

Президент України Петро Порошенко затвердив перелік окупованих населених пунктів на території Луганської та Донецької областей. Його утверджено у відповідності до закону про реінтеграцію Донбасу.

Так, у документі зазначено, що межі та перелік тимчасово окупованих районів, міст, селищ та сіл Донецької і Луганської областей затверджуються згідно з законом про особливості державної політики щодо забезпечення сувернітету на окупованому Донбасі.

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Указ набув чинності від моменту його публікації, тобто від 7 лютого 2019 року.

Перелік окупованих територій

Донецька область

1. Міста обласного значення (у тому числі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

місто Донецьк (у тому числі селище міського типу Ларине, село Павлоградське, місто Моспине, селище міського типу Горбачево-Михайлівка, село Бирюки, село Вербова Балка, село Гришки, село Кисличе, село Михайлівка, село Новодвірське, село Темрюк);

місто Горлівка (у тому числі селище міського типу Гольмівський, селище міського типу Пантелеймонівка, село Рясне, селище Озерянівка, село Михайлівка, селище Ставки, селище Широка Балка, селище П'ятихатки, селище Федорівка);

місто Дебальцеве;

місто Докучаєвськ (у тому числі селище Ясне);

місто Єнакієве (у тому числі місто Бунге, селище міського типу Дружне, селище міського типу Софіївка, село Новоселівка, селище Старопетрівське, селище міського типу Корсунь, село Верхня Кринка, село Кринички, село Путепровід, село Шевченко, селище Щебенка, село Авіловка, село Шапошникове);

місто Жданівка (у тому числі селище міського типу Вільхівка, селище Молодий Шахтар);

місто Макіївка (у тому числі селище міського типу Грузько-Зорянське, селище міського типу Високе, селище міського типу Грузько-Ломівка, селище міського типу Маяк, селище міського типу Межове, селище Холмисте, селище міського типу П'ятипілля, селище міського типу Вугляр, селище міського типу Гусельське, селище міського типу Колосникове, селище міського типу Холодне, село Молочарка, село Шевченко, селище міського типу Ясинівка, селище міського типу Землянки, селище міського типу Кринична, селище Василівка, селище Леб'яже, селище міського типу Нижня Кринка, селище міського типу Велике Оріхове, селище міського типу Липське, селище міського типу Лісне, село Липове, село Оріхове, село Верхня Кринка, селище Алмазне, село Красна Зоря, селище Монахове, селище Новий Світ, селище Новомар'ївка, село Новоселівка, селище Новомосковське);

місто Сніжне (у тому числі селище міського типу Андріївка, селище міського типу Гірницьке, селище міського типу Бражине, селище міського типу Лиманчук, селище міського типу Никифорове, селище міського типу Залісне, селище міського типу Первомайський, селище міського типу Первомайське, селище міського типу Побєда, селище Балка, селище міського типу Сєвєрне, селище Молчалине, селище Сухівське);

місто Харцизьк (у тому числі місто Зугрес, селище міського типу Миколаївка, селище Водобуд, село Цупки, місто Іловайськ, селище Виноградне, село Третяки, селище міського типу Зуївка, селище міського типу Троїцько-Харцизьк, селище міського типу Благодатне, селище міського типу Покровка, селище міського типу Шахтне, селище міського типу Широке, село Півче, селище міського типу Гірне, селище Ведмеже);

місто Хрестівка;

місто Чистякове (у тому числі селище міського типу Пелагіївка, селище міського типу Розсипне);

місто Шахтарськ (у тому числі селище міського типу Контарне, селище міського типу Московське, селище міського типу Сердите, селище Дубове, селище Лобанівка, селище міського типу Стіжківське, селище Вінницьке, селище Чумаки, селище Вікторія, селище Гірне, селище Дорофієнко, селище Зарічне, селище Кищенко;

місто Ясинувата.

2. Райони:

Амвросіївський район;

Бахмутський район: місто Вуглегірськ, селище Булавине, селище Грозне, селище Каютине, селище Савелівка, селище Ступакове, селище міського типу Булавинське, селище міського типу Олександрівське, селище міського типу Оленівка, селище міського типу Прибережне, село Лозове, селище міського типу Ольховатка, село Весела Долина (адміністративно підпорядковане Ольховатській селищній раді), селище Данилове, селище Іллінка, селище Кам'янка, селище Рідкодуб, село Дебальцівське, село Калинівка, село Логвинове, село Новогригорівка, село Нижнє Лозове, село Санжарівка, селище Доломітне;

Бойківський район;

Волноваський район: селище міського типу Оленівка, селище Малинове, селище Молодіжне, селище Нова Оленівка, селище Новомиколаївка, село Андріївка, село Доля, село Пікузи, село Любівка, село Червоне;

Мар'їнський район: селище міського типу Олександрівка, селище міського типу Старомихайлівка, село Луганське, село Кремінець, село Сигнальне;

Новоазовський район;

Старобешівський район;

Шахтарський район;

Ясинуватський район: селище Бетманове, село Василівка, селище Лозове, село Спартак, село Веселе (адміністративно підпорядковане Спартаківській сільській раді), селище Каштанове, селище Крута Балка, селище Мінеральне, село Яковлівка.

Луганська область

1. Міста обласного значення (у тому числі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

місто Луганськ (у тому числі місто Олександрівськ, селище Зразкове, селище Тепличне, селище міського типу Катеринівка);

місто Алчевськ;

місто Антрацит (у тому числі селище міського типу Боково-Платове, селище Лісне, селище Мельникове, селище Садовий, селище Христофорівка, селище міського типу Верхній Нагольчик, селище міського типу Дубівський, село Оріхове, селище міського типу Кам'яне, селище міського типу Кріпенський, селище міського типу Щотове, село Зелений Курган, селище Степове);

місто Брянка (у тому числі селище міського типу Южна Ломуватка, селище міського типу Вергулівка, селище міського типу Ганнівка, селище міського типу Ломуватка, селище міського типу Глибокий);

місто Голубівка (у тому числі селище міського типу Донецький, селище міського типу Криничанське, селище Криничне, селище Тавричанське);

місто Довжанськ (у тому числі місто Вознесенівка, селище міського типу Ведмеже, селище міського типу Павлівка, селище міського типу Кундрюче, село Кондрюче, селище Хмельницький, селище міського типу Дубове, селище Прохладне, селище міського типу Вальянівське, село Маловедмеже, селище Устинівка, селище Федорівка, селище міського типу Шахтарське, селище Киселеве);

місто Кадіївка (у тому числі місто Алмазна, місто Ірміно);

місто Первомайськ;

місто Ровеньки (у тому числі селище міського типу Любимівка, селище міського типу Великокам'янка, селище міського типу Кленовий, село Коробкине, селище Покровка, селище міського типу Гірник, селище міського типу Михайлівка, селище міського типу Тацине, селище міського типу Нагольно-Тарасівка, село Березівка, селище міського типу Новодар'ївка, селище Валянівськ, селище Калинівка, селище міського типу Картушине, село Залізничне, селище Новоукраїнка, селище міського типу Ясенівський, село Лобівські Копальні, село Благівка, село Грибуваха, село Новодар'ївка, село Платонівка, село Улянівка);

місто Сорокине (у тому числі місто Молодогвардійськ, селище Новосімейкіне, місто Суходільськ, селище міського типу Буран, селище міського типу Гірне, селище Широке, селище міського типу Ізварине, селище міського типу Краснодарський, селище міського типу Тепле, селище Світличне, селище міського типу Сєвєрний, селище міського типу Сєвєро-Гундорівський, селище міського типу Урало-Кавказ, селище Західний);

місто Хрустальний (у тому числі місто Боково-Хрустальне, селище міського типу Садово-Хрустальненський, селище Трубний, місто Міусинськ, село Корінне, село Лісне, село Новоєлизаветівка, місто Петрово-Красносілля, селище міського типу Федорівка, селище Буткевич, селище Вергулівське, село Воскресенівка, селище міського типу Запоріжжя, село Жереб'яче, селище Комендантське, селище міського типу Грушове, селище міського типу Софіївський, селище Давидівка, селище міського типу Хрустальне, селище міського типу Княгинівка, селище Хрустальний, селище міського типу Штерівка).

2. Райони:

Антрацитівський район;

Довжанський район;

Лутугинський район;

Новоайдарський район: село Сокільники;

Перевальський район;

Слов'яносербський район;

Сорокинський район;

Станично-Луганський район: село Миколаївка, село Бурчак-Михайлівка, село Лобачеве, село Суходіл.



Що змінилося після утвердження закону про реінтеграцію Донбасу