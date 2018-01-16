Порошенко зобов’язав українців встановити газові лічильники
14:30, сьогодні 1312 Читать новость на русском
Президент України Петро Порошенко підписав закон, який регламентує встановлення лічильників споживачам природного газу.
Про це інформує прес-служба глави держави.
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Відповідний законопроект у Верховній Раді підтримали 21 грудня 2017 року. Тоді за нього проголосувало 325 народних депутатів.
Закон удосконалює принципи комерційного обліку природного газу, врегульовує окремі питання встановлення його засобів, зокрема в багатоквартирних будинках. Ухвалення документу підвищить рівень захисту прав споживачів природного газу,
– пояснили у прес-службі Порошенка.
Джерело: 24 Канал
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